Goal.com
En directoEntradas
FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-EVERTONAFP
Moataz Elgammal

Traducido por

«¡Es absolutamente ridículo!» - El retraso en la segunda parte del Tottenham-Everton deja a Gary Neville «furioso»

G. Neville
Tottenham
Everton
Premier League
Tottenham vs Everton
West Ham vs Leeds
West Ham
Leeds

Gary Neville estalló de ira cuando problemas técnicos retrasaron el inicio del segundo tiempo en el partido de la última jornada de la Premier League entre Tottenham y Everton. Como el West Ham, rival del Tottenham en la lucha por el descenso, terminó su encuentro contra el Leeds United a su hora, la falta de sincronización por fallos del VAR provocó indignación, y Neville lo tachó de «absolutamente ridículo».

  • Un inicio tardío de la segunda parte

    La última jornada de la Premier League se sumió en el caos: problemas con el VAR retrasaron la reanudación del vital partido de los Spurs contra el Everton, que no pudo arrancar a la vez que West Ham-Leeds. Los Spurs, que se habían adelantado en la primera parte con gol de Joao Palhinha, luchaban por la permanencia. La falta de sincronización en una tarde tan decisiva provocó duras críticas.

    • Anuncios
  • Burnley v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Neville expresa su indignación

    Como comentarista en Sky Sports, Neville mostró su frustración por la falta de sincronización entre los dos partidos clave. El exdefensa del Manchester United se enfadó porque el árbitro Michael Oliver detuvo el encuentro por problemas técnicos del VAR. Neville afirmó: «¿Por qué iniciaron el juego si lo están sincronizando? No se debe parar un partido por esto; no es aceptable, aunque haya problemas técnicos. La afición abuchea, y con razón. Estoy furioso, no solo porque es el último partido, sino por la integridad deportiva».

  • Final dramático en la lucha por el descenso

    El retraso en el inicio provocó un final insólito: el West Ham venció 3-0 al Leeds con goles de Valentín Castellanos, Jarrod Bowen y Callum Wilson, pero terminó antes del tiempo reglamentario en Londres. Por la demora, el árbitro añadió nueve minutos de descuento al partido del Tottenham, que empezaron tras el pitido final de los Hammers. Así, el West Ham se quedó con 39 puntos, esperando impotente mientras los Spurs mantenían su 1-0. Neville añadió: «Es ridículo; hoy hace calor, pero podría ser invierno y -2 grados con los jugadores dando vueltas. No es aceptable».

  • Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    ¿Y ahora qué?

    El Tottenham mantuvo su ligera ventaja sobre el Everton y se salvó con 41 puntos, mientras el West Ham descendió pese a su victoria. Los Hammers deben reorganizarse en verano para la Championship, y los Spurs, bajo Roberto De Zerbi, buscarán reconstruir la plantilla para evitar otra temporada desastrosa.