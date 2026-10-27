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Errores y voto a un jugador perdedor: el representante de Italia revela sus elecciones para el Balón de Oro

FEATURES
H. Kane
K. Mbappe
Inglaterra
Francia

Kondo justifica sus nominaciones

Paolo Condó, el periodista italiano y representante de su país en la votación del Balón de Oro, reveló sus elecciones en la edición que coronó a Harry Kane con el galardón, la noche del lunes, por delante de Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

En un artículo publicado por el diario italiano "Corriere della Sera", este martes, Condó explicó las razones por las que situó a Mbappé en lo más alto de sus elecciones, al considerar que un jugador excepcional como él no debería terminar su carrera sin ganar el Balón de Oro. También reveló el resto de sus elecciones en los tres primeros puestos, además de sus votos para el mejor portero, el mejor equipo y el mejor entrenador.

Sin embargo, la justificación del periodista italiano contiene un error llamativo, ya que afirmó que Mbappé superó a Kane en los dos torneos en los que compitieron, cuando los resultados indican lo contrario: el Bayern de Múnich eliminó al Real Madrid de la Liga de Campeones de Europa, además de que Inglaterra venció a Francia en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026.

  • En ausencia de un candidato indiscutible, tomé mis decisiones pensando más allá de una sola temporada. Kane es un delantero excepcional, pero en los torneos en los que compitió con Mbappé, la ventaja siempre fue para la estrella francesa.

    Harry Kane ganó, así que celebremos a Harry Kane, pues es un delantero excepcional en todos los aspectos, y en la edición más enigmática de la historia del Balón de Oro, es probable que también se haya beneficiado del efecto del «reconocimiento a la trayectoria» asociado a haber cumplido 33 años.

    Y, en cierto modo, yo hice lo mismo como miembro italiano del jurado del premio.

    En ausencia de un candidato indiscutible, tomé mis decisiones mirando más allá de una sola temporada, y cuando coloqué a Kylian Mbappé en lo más alto de mi lista, esperaba evitar la posibilidad de que un jugador excepcional como él se retire sin haber ganado el Balón de Oro.

    Mbappé tiene 27 años y juega en el Real Madrid, por lo que, en teoría, sus opciones parecen seguir vigentes al menos hasta 2032. Pero hay otra cuestión: existe la sensación de que Lamine Yamal, de 19 años, empezará pronto a conquistar el Balón de Oro de forma recurrente, y es posible que su rival por estos premios sea otro jugador francés, el magnífico Michael Olise, de 24 años.

  • Y debido a mi malestar con la idea de que el mejor jugador de la era actual pueda no conseguir ni una sola vez el máximo galardón individual, decidí dar prioridad al primer criterio que exige el jurado, que es el rendimiento individual, de modo que premié la temporada que ofreció Mbappé a pesar de no haber ganado ningún título colectivo, después de que conquistara tres trofeos de máximo goleador de torneos: LaLiga con 25 goles, la Liga de Campeones con 15 goles y el Mundial con 10 goles.

    Kane también marcó más goles, pero en los dos torneos en los que compitieron, el francés fue superior.

  • El formulario de la revista «France Football» pide votar por diez jugadores, por lo que añado que mi podio se completó con la elección de Rodri en el segundo puesto, el jugador clave de la selección de España campeona del Mundial, pese a que las lesiones lo frenaron en la temporada del Manchester City, y luego Khvicha Kvaratskhelia en el tercer puesto, después de haber sido el mejor de todos en la Liga de Campeones de Europa, aunque lamentablemente estuvo ausente del Mundial.

    Los jugadores que no cuentan con una selección nacional a la altura de sus capacidades solo pueden ganar el Balón de Oro en los años impares.

    En resumen, el resto de mis elecciones quedaron de la siguiente manera: elegí al español Unai Simón como mejor portero, al Paris Saint-Germain como mejor equipo, mientras que otorgué el premio al mejor entrenador a Mikel Arteta; porque la conquista de la Premier League por parte del Arsenal, 22 años después de la era de Arsène Wenger, fue un maravilloso regreso a casa.



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