La temporada 2022-2023 fue testigo de un gran número de decisiones polémicas, siendo la más destacada la del partido entre Arsenal y Brentford.

Ivan Toney marcó el gol del empate para el Brentford, pese a que Christian Nørgaard se encontraba en posición de fuera de juego durante la jugada. El árbitro asistente de vídeo, Lee Mason, no logró trazar las líneas del fuera de juego ni revisar correctamente la posición del jugador.

El comité de árbitros reconoció la existencia de un error evidente y pidió disculpas al Arsenal, que competía con fuerza por el título de la liga.

En esa misma temporada, se produjo otro error en el partido entre Brighton y Crystal Palace, después de que se anulara el gol de Pervis Estupiñán por fuera de juego.

La revisión mostró que las líneas del fuera de juego se trazaron sobre un jugador equivocado, lo que condujo a una decisión incorrecta de anular el gol.

Asimismo, el episodio de Bruno Fernandes en el partido entre Manchester United y Manchester City generó una amplia polémica, después de que se validara el gol del United pese a que Marcus Rashford se encontraba en posición de fuera de juego, antes de que el árbitro asistente de vídeo considerara que el delantero no había intervenido en el juego de una forma que obligara a anular el gol, en una decisión que resultó extraña e hizo correr ríos de tinta, teniendo en cuenta la carrera directa de Rashford hacia el balón.

Según las revisiones realizadas al final de la temporada, la competición registró 38 errores relacionados con la tecnología del árbitro asistente de vídeo, una cifra que convirtió a la temporada en una de las más polémicas desde la implantación de la tecnología.