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¿Errores o intencionalidad? Graves fallos arbitrales empañan la imagen de la Premier League

FEATURES
Manchester United vs Manchester City
Manchester United
Manchester City
Premier League
E. Haaland
B. Fernandes
M. Cunha
I. Toney
A. Gordon
Liverpool
Brentford
Everton
Arsenal
Inglaterra
Noruega
Portugal
Brasil

Los errores extraños, un espectáculo continuo

El gol de Erling Haaland en el último derbi de Manchester devolvió a primer plano el asunto de los errores arbitrales en la Premier League, después de que la tecnología del VAR validara el tanto que decidió el encuentro a favor del Manchester City, antes de que el comité de árbitros de la Premier League reconociera que hubo un error en la valoración de la influencia de Enzo Fernández, jugador del City que se encontraba en posición de fuera de juego.

Tras el partido, el comité de árbitros admitió que el árbitro asistente de vídeo debería haber tratado la presencia de Fernández de forma diferente y haber pedido al colegiado que revisara la jugada en la pantalla del estadio, en un nuevo reconocimiento de un error arbitral que llegó después de que el partido terminara y su resultado quedara decidido.

Este suceso trae a la memoria una serie de errores arbitrales que ha vivido la Premier League durante los últimos años.

  • Haaland reabre el caso

    El incidente en el derbi de Mánchester vino a añadir un nuevo capítulo a la serie de polémicas y errores del arbitraje inglés.

    En el partido que enfrentó al Manchester United y al Manchester City, ayer Haaland anotó el único gol del encuentro en el minuto 60, después de que el tanto hubiera sido anulado en un principio por fuera de juego.

    La revisión mostró que el propio Haaland se encontraba en posición correcta, después de que Patrick Dorgu, jugador del Manchester United, mantuviera al delantero noruego por detrás de la línea de fuera de juego.

    Sin embargo, la polémica no tenía que ver con Haaland, sino con Enzo Fernández, que estaba en posición de fuera de juego e intentó llegar al balón sin llegar a tocarlo.

    El árbitro asistente de vídeo consideró que Fernández no incurrió en fuera de juego porque no tocó el balón y, por tanto, no interfirió en el juego de una manera que obligara a anular el gol.

    No obstante, el organismo responsable de los árbitros reconoció posteriormente que la valoración de la influencia del jugador en la jugada fue errónea, y que la decisión debería haberse remitido al árbitro del partido para que la revisara él mismo.

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  • El incidente de Rodri

    Antes de que la tecnología del videoarbitraje entrara en sus años más polémicos, hubo un episodio destacado en la temporada 2021-2022 durante el partido entre el Everton y el Manchester City.

    El árbitro no señaló un penalti a favor del Everton después de que Rodri tocara el balón con la mano dentro del área, y el VAR no intervino para corregir la decisión.

    Tras el encuentro, Mike Riley, presidente del comité de árbitros en aquel momento, pidió disculpas al Everton, reconociendo que la decisión había sido errónea y que la concesión del penalti habría dado al equipo la oportunidad de volver al partido.

    El episodio cobró mayor relevancia por su momento, ya que el Everton luchaba por la permanencia, mientras que el Manchester City disputaba una ajustada carrera con el Liverpool por el título de la Liga, que los citizens se llevaron por un punto de diferencia, lo que significa que esta jugada adquirió otra dimensión y contribuyó de forma directa a inclinar el título hacia el conjunto celeste.

  • 2022-2023: la temporada de los grandes errores

    La temporada 2022-2023 fue testigo de un gran número de decisiones polémicas, siendo la más destacada la del partido entre Arsenal y Brentford.

    Ivan Toney marcó el gol del empate para el Brentford, pese a que Christian Nørgaard se encontraba en posición de fuera de juego durante la jugada. El árbitro asistente de vídeo, Lee Mason, no logró trazar las líneas del fuera de juego ni revisar correctamente la posición del jugador.

    El comité de árbitros reconoció la existencia de un error evidente y pidió disculpas al Arsenal, que competía con fuerza por el título de la liga.

    En esa misma temporada, se produjo otro error en el partido entre Brighton y Crystal Palace, después de que se anulara el gol de Pervis Estupiñán por fuera de juego.

    La revisión mostró que las líneas del fuera de juego se trazaron sobre un jugador equivocado, lo que condujo a una decisión incorrecta de anular el gol.

    Asimismo, el episodio de Bruno Fernandes en el partido entre Manchester United y Manchester City generó una amplia polémica, después de que se validara el gol del United pese a que Marcus Rashford se encontraba en posición de fuera de juego, antes de que el árbitro asistente de vídeo considerara que el delantero no había intervenido en el juego de una forma que obligara a anular el gol, en una decisión que resultó extraña e hizo correr ríos de tinta, teniendo en cuenta la carrera directa de Rashford hacia el balón.

    Según las revisiones realizadas al final de la temporada, la competición registró 38 errores relacionados con la tecnología del árbitro asistente de vídeo, una cifra que convirtió a la temporada en una de las más polémicas desde la implantación de la tecnología.

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  • El gol de Díaz y los errores garrafales

    La temporada 2023-2024 fue testigo de uno de los errores más famosos de la tecnología del videoarbitraje asistente en la historia de la Premier League.

    En el partido entre el Liverpool y el Tottenham, Luis Díaz marcó un gol que el árbitro anuló por fuera de juego, pero la repetición demostró que el jugador estaba en posición correcta.

    El problema no estuvo solo en la decisión del árbitro dentro del campo, sino en la comunicación dentro de la sala del videoarbitraje asistente, después de que los responsables de la revisión creyeran que el gol había sido concedido y, por tanto, no intervinieran para corregir la decisión.

    El comité de árbitros reconoció el error y pidió disculpas al Liverpool, convirtiendo el suceso en un ejemplo claro de que la existencia de la tecnología del video no significa necesariamente la desaparición de los errores, especialmente cuando se produce un fallo en la comunicación o en la interpretación de la decisión.


    Esa misma temporada vivió otra polémica en el partido entre el Liverpool y el Arsenal, tras no señalarse un penalti a favor del Liverpool por un toque de mano de Martin Ødegaard dentro del área. 

    Después de revisar la jugada posteriormente, Howard Webb, presidente del comité de árbitros, afirmó que el Liverpool merecía haber obtenido el penalti.

    El número de errores detectados en esta temporada ascendió a 31, según las revisiones realizadas para evaluar el rendimiento de la tecnología del video.

  • expulsión de Bruno

    La temporada 2024-2025 fue testigo de otro episodio en el que la intervención de la tecnología del videoarbitraje quedó claramente en el punto de mira.

    En el partido entre Manchester United y Tottenham, Bruno Fernandes vio la tarjeta roja directa tras una entrada sobre James Maddison, pero la Federación Inglesa anuló posteriormente la cartulina después del recurso.

    Howard Webb reconoció que el videoarbitraje debería haber pedido al árbitro que revisara la acción en la pantalla del terreno de juego, lo que confirmó que la decisión de la expulsión no merecía mantenerse.

    Esa misma temporada se produjeron otros casos que generaron polémica, entre ellos la entrada de James Tarkowski sobre Alexis Mac Allister en el derbi de Merseyside, mientras que algunas otras decisiones quedaron sujetas a debate sin ser catalogadas oficialmente como errores por parte del comité de árbitros.

    A pesar de ello, la temporada registró un descenso notable en el número de errores relacionados con la tecnología del vídeo, después de que la cifra alcanzara los 18 casos según las evaluaciones adoptadas.

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  • 2025-2026: los errores vuelven a aumentar

    La temporada 2025-2026 vio cómo la cifra volvía a subir, después de que el comité de incidentes relevantes registrara 25 errores del VAR, frente a los 18 de la temporada anterior, los 31 de la 2023-2024 y los 38 de la 2022-2023.

    Uno de los casos más sonados que recibió un reconocimiento oficial fue el partido entre el Manchester United y el Nottingham Forest en mayo de 2026.

    Matheus Cunha marcó un gol tras una jugada que comenzó con un toque de mano de Bryan Mbeumo.

    El VAR pidió al árbitro Michael Salisbury que revisara la acción, pero este se dirigió a la pantalla y luego decidió mantener su decisión y conceder el gol.

    Posteriormente, el comité de árbitros reconoció que el gol debería haberse anulado y se puso en contacto con el Nottingham Forest para disculparse.

  • ¿Son errores humanos o falta de competencia?

    Aquí surge la pregunta más difícil, pues no existe ninguna evidencia fiable que permita afirmar que los árbitros cometen errores de forma deliberada para generar polémica, por lo que sería poco profesional convertir el asunto en una teoría de la conspiración.

    Sin embargo, resulta difícil ignorar otra pregunta más lógica: ¿cómo es posible que sigan produciéndose errores de este tipo en una liga que cuenta con todos estos recursos?

    La idea del VAR se basa, en origen, en reducir los errores humanos, porque cuando el árbitro no logra ver una jugada, hay una pantalla; cuando el árbitro de vídeo no ve la jugada, hay varios ángulos y repeticiones; cuando la decisión tiene que ver con el fuera de juego, hay una tecnología para trazar las líneas; y cuando hay una tarjeta roja, el árbitro puede revisar la acción.

    Y, pese a todo, hemos visto un gol válido como el de Díaz anulado por un error de comunicación, un gol como el de Toney que se mantiene por no haberse trazado la línea del fuera de juego, un penalti como el de la jugada de Rodri que no se pita, una tarjeta roja como la de Bruno confirmada y anulada después, y un gol como el de Cunha que sube al marcador pese a que el propio VAR llevó al árbitro a revisarlo.

    Los números dicen que la situación ha mejorado respecto a los inicios: los errores del VAR se redujeron de 38 en 2022-2023 a 31 y luego a 18 en 2024-2025, antes de volver a subir hasta 25 en 2025-2026.

    Pero los números no cuentan toda la historia, porque un solo error puede ser más importante que diez errores marginales si se produce en un partido por el título, por el descenso o por la clasificación europea.

  • La disculpa no devuelve los puntos

    Quizás este sea el mayor problema de todo el asunto, porque cuando el comité de árbitros reconoce que el Arsenal perdió dos puntos ante el Brentford, esos dos puntos no vuelven.

    Y cuando reconoce que el Everton merecía un penalti ante el Manchester City, el partido no se repite.

    Y cuando reconoce que el gol de Díaz era válido, el Liverpool no consigue los tres puntos.

    Y cuando dice que la tarjeta a Bruno ante el Tottenham fue errónea, no vuelven los minutos que el United jugó con diez hombres.

    Y cuando reconoce que el gol de Cunha ante el Forest debía haberse anulado, la tabla de clasificación no cambia.

    Y la verdadera pregunta aquí es: ¿cuántos errores puede tolerar una liga que se describe a sí misma como la más fuerte del mundo, especialmente cuando los errores ocurren en la era de una tecnología diseñada precisamente para evitarlos?

    Quizás no exista ninguna conspiración, y quizás nadie quiera generar polémica, pero la repetición de los errores, y luego el reconocimiento de algunos de ellos y la defensa de otros, hace que la pregunta sea legítima: ¿el problema está en las reglas del juego, en la forma de interpretarlas, o simplemente el nivel de algunos árbitros y de la tecnología del vídeo no está a la altura del nivel que ha alcanzado la Premier League?