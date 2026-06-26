Errores impactantes... La tecnología del vídeo se convierte en una «lotería» en el Mundial

Hace unos días, todos se preguntaban si el vídeoarbitraje se usaba de forma distinta en el Mundial.

Tras una semana de decisiones extrañas, los aficionados aún no entienden cuándo interviene realmente el árbitro de vídeo.

BBC Sport analiza en un reportaje los aspectos más controvertidos del uso del vídeo en el Mundial, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

Desde la reclamación de Ghana de un penalti ante Inglaterra, la anulación del gol de Brasil ante Escocia y el primer tanto de Alemania frente a Ecuador, resulta difícil predecir qué decidirá el árbitro de vídeo.

Hasta ahora, las intervenciones del VAR en este Mundial son similares a las de la Premier League.

En la última Premier League la media fue de 0,29 intervenciones por partido, y en el Mundial es de 0,28.

En cuanto a las revisiones discrecionales, que obligan al árbitro a acudir a la pantalla, la media en la Premier fue de 0,15 veces por partido, frente a 0,17 en el Mundial.