Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Errores impactantes... La tecnología del vídeo se convierte en una «lotería» en el Mundial

FEATURES
World Cup
Inglaterra vs Ghana
Inglaterra
Ghana
Ecuador vs Alemania
Ecuador
Alemania
Escocia vs Brazil
Escocia
Brazil

Hace unos días, todos se preguntaban si el vídeoarbitraje se usaba de forma distinta en el Mundial.

Tras una semana de decisiones extrañas, los aficionados aún no entienden cuándo interviene realmente el árbitro de vídeo.

BBC Sport analiza en un reportaje los aspectos más controvertidos del uso del vídeo en el Mundial, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

Desde la reclamación de Ghana de un penalti ante Inglaterra, la anulación del gol de Brasil ante Escocia y el primer tanto de Alemania frente a Ecuador, resulta difícil predecir qué decidirá el árbitro de vídeo.

Hasta ahora, las intervenciones del VAR en este Mundial son similares a las de la Premier League.

En la última Premier League la media fue de 0,29 intervenciones por partido, y en el Mundial es de 0,28.

En cuanto a las revisiones discrecionales, que obligan al árbitro a acudir a la pantalla, la media en la Premier fue de 0,15 veces por partido, frente a 0,17 en el Mundial.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    Dificultad para mantener un criterio uniforme de intervención por videoconferencia.

    A medida que avanza el torneo, queda claro lo difícil que es mantener un nivel constante y elevado en las intervenciones con la tecnología de vídeo.

    Perluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, recuerda que el fútbol es un deporte de contacto y que no todo contacto es falta; además, quiere partidos más fluidos en este torneo.

    Sin embargo, al tolerarse más entradas fuertes, el árbitro de vídeo debe adaptarse, lo que dificulta decidir si una infracción es «clara y evidente».

    Es el mismo problema que ha sufrido la Premier League.

    En otros torneos el criterio es menos estricto y el VAR interviene con mayor frecuencia.

    Así parece más coherente porque todos esperan la intervención, aunque no siempre se usa solo para corregir errores graves.

    En la Liga de Campeones, por ejemplo, el VAR interviene de media 0,47 veces por partido y se revisa la pantalla 0,36 veces, lo que muestra una mayor frecuencia de uso.

    Las manos son el mejor ejemplo: la UEFA aplica una interpretación estricta, con poco margen para la apreciación personal, así que el VAR interviene casi siempre que el balón golpea el brazo de un defensa.

    • Anuncios
  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Penalti a favor de Ghana... y anulación de un gol de Brasil

    El seleccionador de Ghana, Carlos Queiroz, afirmó que «el árbitro de vídeo se fue a tomar un café» tras no concederse un penalti a su equipo frente a Inglaterra por una entrada de Ezri Konsa sobre Prince Kwabena Ado.

    La entrada fue temeraria, así que sorprende que el VAR no interviniera en un partido que terminó 0-0.

    El miércoles se anuló un gol de Brasil en su victoria 3-0 sobre Escocia por una falta pitada a Vinicius Junior contra Jack Hendry.

    En este caso el listón de las faltas pareció bajar, ya que parecía que Hendry había sido quien golpeó al brasileño, sin que hubiera una falta clara.

    El exárbitro asistente del Mundial, Darren Kane, lo comentó en Match of the Day: «Escocia tuvo algo de suerte; hubo un ligero contacto antes de jugar el balón, pero no fue falta».

    Ayer, en el Alemania-Ecuador (2-1), se permitió un gol de Leroy Sané pese a que Alexander Pavlovich levantó el pie de forma peligrosa y golpeó en la cabeza a Pedro Viti.

    Se validó el gol temprano de Leroy Sané pese a que Aleksandar Pavlović levantó la pierna y golpeó en la cabeza a Pedro Vitti; la jugada parecía requerir la intervención del VAR, pero el árbitro Torre Penso mantuvo su decisión.

  • Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Errores ilógicos del árbitro en el partido entre Alemania y Ecuador

    Joe Hart, en «Match of the Day»: «Cualquier jugador habría visto esta jugada y diría que ponía en peligro al rival, que era una entrada alta y una falta clara. La decisión fue errónea».

    Poco después, en la segunda parte, Penso pitó penalti a favor de Alemania tras la caída de Kai Havertz por una entrada de Joel Ordóñez.

    Sin embargo, el VAR, Joe Decker, revisó la acción y ordenó anularlo por una falta previa de Leroy Sané sobre Pedro Vitti en el centro del campo.

    Analizada de forma aislada, la decisión podría parecer correcta, aunque Fiti pareció caer en dos tiempos.

    Sin embargo, al compararla con la acción previa del pie levantado de Pavlović, el criterio no fue coherente.

    Quizá el VAR creyó corregir un error previo, pero no era lógico sancionar la segunda jugada e ignorar la primera.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mínima intervención del ratón para máximo beneficio

    Durante el torneo, las grandes selecciones se beneficiaron en general de las revisiones de vídeo.

    Solo se anularon un gol a Brasil y un penalti a Alemania, decisiones que perjudicaron a las favoritas.

    En cambio, Francia no obtuvo un penalti ante Senegal tras una entrada de Sadio Mané sobre Kylian Mbappé; el VAR lo recomendó, pero el árbitro de campo lo rechazó.

    Para muchos, este episodio confirma la sensación de falta de coherencia.

    A Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, aún le queda mucho trabajo con su equipo de 30 árbitros de vídeo, basados en Dallas.

    El lema original era «intervenir lo mínimo para ganar lo máximo», pero aplicarlo sigue siendo muy complejo.

    Todo el sistema depende de la calidad de las decisiones del árbitro en el campo.

    BBC Sport concluyó que «el principio de la mínima intervención solo funciona cuando las decisiones de los árbitros son correctas en un primer momento, pero no parece que eso esté ocurriendo en estos momentos».