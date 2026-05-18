Os esperan hipótesis atrevidas sobre el Eintracht de Fráncfort, Niko Kovac y Nick Woltemade. ¿Cuántas se cumplieron? Repasemos el pasado...
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¡Errores garrafales, pero también algunos aciertos! Estas fueron nuestras previsiones para la temporada 2025/26 de la Bundesliga
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Jobe Bellingham se convierte de inmediato en el líder indiscutible del BVB
Por Jochen Tittmar
Jobe Bellingham comenzó en el banquillo en la sufrida victoria del BVB en la Copa DFB ante Essen por una operación dental, no porque el fichaje de 30 millones de euros tenga que pelear su lugar en el once de Niko Kovac. Su actual competidor, Felix Nmecha, lo demostró con una actuación floja.
Al contrario, creo que el joven inglés se convertirá enseguida en uno de los líderes de este equipo desorientado y pronto será indispensable. Desde su llegada, Bellingham ha impresionado en el BVB con su madurez, personalidad y claridad. Pronto lo demostrará en el campo, tal como hizo su hermano Jude tras fichar por el Borussia.
Será el líder del equipo gracias a su energía, pasión y garra. La única duda es su posición: no es un ‘seis’ ni un ‘diez’ definido.
Kovac lo probará primero en una posición más ofensiva, pero si persiste el problema en la contención, no descarto que acabe jugando allí. Aun así, estoy convencido de que seguirá los pasos de su hermano y algún día dejará al Borussia un buen dinero.
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El Eintracht de Fráncfort queda subcampeón
Por Justin Kraft
Detrás del FC Bayern hay tanto caos como en el propio campeón récord. El mercado de fichajes se ha estancado y la competencia con gran poderío financiero, por ejemplo de Inglaterra y Arabia Saudí, dificulta reforzar las plantillas y retener a los jugadores clave.
El Bayer Leverkusen renueva su proyecto, el BVB sigue buscándolo y otros aspirantes a la Champions también sufren. Ahí radica la gran oportunidad del Eintracht de Fráncfort.
Eso sí, el SGE ha perdido piezas clave: Omar Marmoush se fue en invierno y ahora también Hugo Ekitike. Es un golpe duro, pero aún se puede compensar. La base sólida del equipo sigue intacta, y esa continuidad puede ser su gran baza, sobre todo cuando rivales como el Leipzig también deben reconstruirse.
Si el Frankfurt arranca bien la temporada, puede aspirar incluso al subcampeonato.
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En 2026, las ofertas por Nick Woltemade rondan los 30 millones de euros.
Por Daniel Buse
La interminable saga de fichajes de este verano tiene a Nick Woltemade como protagonista. A finales de junio, hace ya dos meses, el Bayern Múnich acordó su traspaso con el delantero del Stuttgart. Hasta ahí todo bien, desde el punto de vista del Bayern. Sin embargo, el Stuttgart se plantó: no quería desprenderse de su delantero y mantuvo su exigencia de 75 millones de euros.
Dentro de un año los suabos se arrepentirán, pues nadie pagará los 65 millones que el Bayern estaba dispuesto a abonar. No porque Woltemade haya olvidado cómo jugar al fútbol. Tras una temporada correcta pero no sobresaliente, su valor bajará.
Con la cabeza ya caliente, al jugador le costará recuperar la naturalidad y el tema de su traspaso seguirá surgiendo. La gran incógnita es si el Bayern aún lo querrá dentro de un año. Y aunque otros clubes llamen a la puerta del VfB, nunca más recibirá por él tanto dinero como el que podría haber obtenido este verano.
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Erik ten Hag será historia en Leverkusen, a más tardar, en el parón invernal.
Por Christian Guinin
Con las salidas de Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Granit Xhaka, Lukas Hradecky, Jonathan Tah y Odilon Kossounou, el Bayer 04 Leverkusen ha perdido este verano prácticamente toda la base de su temporada de campeonato. Pero lo más grave es la marcha del entrenador: tras dos años y medio, Xabi Alonso responde a la llamada de su exequipo, el Real Madrid.
Llevar al Werkself, décadas sin títulos, a ganar tres trofeos hace que su reemplazo sea complicado. Sin embargo, la elección de Erik ten Hag como sucesor ha enfriado aún más la ilusión de muchos aficionados del B04.
En el Manchester United demostró carecer de las cualidades necesarias para competir al más alto nivel: su equipo no tuvo un estilo de juego claro y su gestión de crisis y comunicación, evidenciada en los casos de Cristiano Ronaldo y Jadon Sancho, fue deficiente.
Dudo que un técnico con solo una etapa medianamente exitosa en el Ajax pueda hacer jugar bien a un plantel nuevo y variado. Por eso, al Leverkusen le costará volver a la Champions. ¿Y Ten Hag? A más tardar en el parón invernal ya no estará en la banda.
El FC Augsburgo se clasifica para la fase de ascenso con Sandro Wagner
Por David Heermann
El FC Augsburgo suele pasar desapercibido y terminar en el puesto 15 o más arriba. ¡Pero eso se acabó! Este año descenderá. La razón: no me creo el bombo en torno a Sandro Wagner.
No es el peor técnico, pero tampoco es un nuevo Julian Nagelsmann capaz de revolucionar el juego. Veo a Wagner como un entrenador pragmático y emocional, capaz de motivar a un club. Pero, ¿puede realmente encender al FCA?
En Augsburgo el ambiente no es malo, pero cuesta imaginarse al WWK-Arena tan encendido como el Millerntor o el Stadion an der Alten Försterei.
La plantilla no es sobresaliente y, a mi juicio, la mitad de la liga podría caer en la lucha por no descender, así que la idea es audaz pero no descabellada.
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Bazoumana Touré fichará por el equipo de la isla en 2026 por un mínimo de 30 millones
Por Dennis Klose
Bazoumana Touré fichó el invierno pasado por el TSG Hoffenheim procedente del Hammarby IF por diez millones de euros. Muchos se preguntaron entonces: ¿tanto dinero por un jugador de 18 años de la liga sueca?
El director general del Hoffenheim, Andreas Schicker, pidió paciencia a los aficionados con el extremo marfileño: «Tendrá el tiempo necesario para aclimatarse aquí, en Kraichgau, con toda tranquilidad y dar los siguientes pasos en el ámbito deportivo».
La segunda vuelta demostró que Touré no tenía tiempo que perder: 13 partidos, tres asistencias y una contribución decisiva para evitar el descenso. Esta temporada, con 19 años, se ha hecho indispensable en el once, pese a que el TSG llegó a tener 14 delanteros.
Aunque algunos aún no lo conocen, “Bazou” seguirá creciendo y, en 2026, fichará por un club inglés por al menos 30 millones de euros. Su velocidad lo hace muy codiciado en la Premier League.
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Niko Kovac no terminará la temporada como entrenador del BVB.
Por Justin Kraft
Tras un mercado de fichajes dubitativo y una segunda vuelta que ocultó los problemas, en el BVB todo parece listo para otra temporada decepcionante. Aunque al principio se subestimó a Niko Kovac, ahora se le sobreestima. Es bueno inculcando una mentalidad de trabajo y disciplina alemana a sus equipos. Pero hay una razón por la que nunca se mantiene mucho tiempo en un club.
Suele agotarse rápido: cuando el esfuerzo mental deja de dar resultados y se notan otras carencias. Para triunfar en Dortmund debe crear una identidad de juego y mejorar la posesión, algo que ya no logró en el Bayern pese a tener una plantilla fuerte.
Ahora dirige una plantilla con muchas incógnitas, heredada de una gestión sin rumbo y de un convulso verano de 2025.
Quizá Kovac sorprenda y demuestre que ha aprendido. Lo más probable es que el BVB vuelva a vivir una primera vuelta irregular, se aferre demasiado a la idea de que ya funcionó en la segunda vuelta pasada —aunque allí también se vio que el juego necesita mejorar— y reaccione tarde en la temporada, justo con la salida de Kovac del banquillo.
Deniz Undav se proclama máximo goleador con más de 25 goles
Por Aleksander Swiatek
Todo el verano se habló de Nick Woltemade en el VfB Stuttgart. Pero en los próximos nueve meses el protagonista será otro: Deniz Undav.
El potente delantero, al fin en forma, sembrará el pánico en la Bundesliga con su disparo. ¿Harry Kane? ¿Serhou Guirassy? ¿Woltemade?
Nadie podrá hacerle sombra, por lo que Undav se coronará como máximo goleador con al menos 25 tantos y, al final de la temporada, los pretendientes harán cola.
Ole Werner será el primer entrenador destituido de la temporada.
Por Aleksander Swiatek
Si preguntamos a aficionados y expertos, esta temporada varios equipos vuelven a preocupar. Pero el primer tropiezo no lo protagonizan el Leverkusen, el Bremen ni el HSV —mejor callar sobre la primera ronda de la Copa DFB—, sino el RB Leipzig.
Se fue el goleador Benjamin Sesko y Xavi Simons parece tener la cabeza en la Premier. También notarán la ausencia de Yussuf Poulsen, más por su peso en el vestuario que por su aportación deportiva. Y en el banquillo persiste la incertidumbre.
Sí, Ole Werner sentó en Kiel las bases para el posterior ascenso y consolidó al Bremen en la Bundesliga. Pero es bien sabido que en el norte del país las expectativas no son tan altas como en un club respaldado por un fabricante de refrescos multimillonario.
Además, el mismo grupo empresarial ya nombró a uno de los entrenadores más exitosos del siglo como «Head of Global Soccer», así que Werner no tendrá mucho tiempo para aclimatarse en su primer gran club.
Mi pronóstico: debutará con una goleada en Múnich y sumará, como mucho, una victoria en los siguientes seis partidos. Cuando el HSV gane en Leipzig en la jornada 7, la sonrisa de Klopp desaparecerá y el RB despedirá a Werner, el primer técnico cesado de la temporada.
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Luis Díaz suma más puntos que Michael Olise
Por David Heermann
No se trata de que Michael Olise vaya a tener una mala temporada; seguirá siendo uno de los jugadores más decisivos del Bayern. Sin embargo, creo que se subestima a Luis Díaz.
Es cierto que sus números en el Liverpool no fueron abrumadores, pero eso se debe en parte a Mohamed Salah, quien siempre marca cifras astronómicas de goles y asistencias. Aun así, el colombiano fue clave en el equipo campeón de la temporada pasada.
En la Bundesliga existen rivales más accesibles que los colistas de la Premier, lo que podría favorecer su cuenta de goles y asistencias. Olise también llega tras una gran temporada, pero, junto a Harry Kane, fue el único referente ofensivo fiable del Bayern.
Intuyo una pequeña pugna interna por el título de máximo goleador que, al final, ganará Díaz.
Merlin Polzin lleva al HSV a Europa
Por Ole Labes
Cuando se me ocurrió esta idea, faltaban cuatro semanas para el inicio de la temporada y los amistosos del HSV parecían una resaca postascenso. Lo ocurrido desde entonces no invita precisamente a soñar con un futuro europeo brillante para los hamburgueses.
Sin embargo, la ola de euforia tras el ansiado ascenso sigue viva en la ciudad hanseática pese a una pretemporada floja. Los fichajes ilusionan: Nicolai Remberg, del Kiel, y Nicolas Capaldo, del RB Salzburgo, refuerzan el centro del campo; Rayan Philippe mantuvo casi por sí solo al Braunschweig en Segunda, y Yussuf Poulsen aporta experiencia.
Mucho dependerá de Jordan Torunarigha, fichado como nuevo jefe de la defensa. El central de 28 años pareció fuera de lugar en sus últimos partidos, así que debe demostrar que, durante sus años en Bélgica, fue subestimado.
El técnico Merlin Polzin, respaldado por afición, plantel y directiva, ha impuesto una nueva identidad y confianza. Con Jean-Luc Dompe y el especialista en faltas Miro Muheim, el carril izquierdo del Hamburgo no envidia a nadie en la Bundesliga.
Los seis primeros de la Bundesliga son el Bayern, el BVB, el Stuttgart, el Frankfurt, el Leipzig y el Leverkusen. Por detrás, todo está abierto: con la mezcla adecuada de euforia, el ambiente enloquecido del Volksparkstadion y el mágico Polzin, el HSV puede lograr algo, aunque la pretemporada haya echado por tierra esta hipótesis.
Haris Tabakovic anota más de diez goles con el Gladbach
Por David Heermann
Sí, el cedido del Gladbach, Haris Tabakovic, aún se muestra irregular en la Copa. Pero, gracias a los buenos pases de Kevin Stöger, Robin Hack y Franck Honorat, el bosnio podría hacernos olvidar pronto a Tim Kleindienst.
Ya mostró su olfato en el Austria de Viena (42 partidos, 21 goles) y en el Hertha BSC (39 partidos, 25 goles). ¿Su problema la temporada pasada? Jugó en un club sumido en el caos.
En Hoffenheim reinaba la inestabilidad: los jugadores rotaban sin cesar entre grada, banquillo y once inicial, y el nivel de sus compañeros era bajo. Adaptarse a un club así era misión imposible.
En el Borussia, sin embargo, la calidad de los pases y las jugadas a balón parado pueden crear ocasiones. Si Tabakovic recibe buenos balones, marcará.
El Werder Bremen queda por detrás del HSV y desciende
Por Tim Ursinus
Hasta ahora, ni el HSV ni el Bremen han mostrado su mejor versión. Sus plantillas están desequilibradas: la lucha por el descenso ya es un hecho. Sin embargo, el SVW parece aún más desorganizado. Creo que el Werder terminará por detrás de su archirrival y descenderá a Segunda, opinión que mantenía incluso antes de su previsible eliminación en la Copa.
Ahora los nervios están a flor de piel: el capitán Marco Friedl habló de «gran presión sobre Kassel» y culpó con razón al director deportivo Clemens Fritz por la planificación de la plantilla. Apenas se han cubierto las bajas, así que no hay profundidad, sobre todo en ataque, donde la salida de Marvin Ducksch deja un vacío urgente. La baja de varias semanas del fichaje Maximilian Wöber y la polémica con el portero aumentan la incertidumbre en el Weser.
Fritz prometió más fichajes, pero la demora resulta difícil de entender. El nuevo entrenador, Horst Steffen, ya tenía un reto mayúsculo en su debut en la Bundesliga; el agitado mercado lo complica aún más.
Con una plantilla corta y aún adaptándose a su propuesta, Steffen debe integrar cuanto antes a los refuerzos urgentes. El objetivo de todo equipo, llegar rodado a la primera jornada, ya se ha incumplido.
Si el arranque falla, el “Kessel” puede explotar rápido y la espiral descendente será difícil de frenar. Se avecina una temporada larga para el Werder… o, como diría Nicola, la novia de Mats Hummels: «Ay, Brrreemen».
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Dzenan Pejcinovic lleva más de diez goles con el Wolfsburgo y se abre camino hacia la selección alemana.
Por Ole Labes
Si no sigues las ligas juveniles alemanas ni al Fortuna de Düsseldorf, quizá no conozcas a Dzenan Pejcinovic. Sin embargo, el internacional sub-21 alemán podría empezar la temporada como delantero titular del VfL Wolfsburgo, lo que debería llamar la atención del seleccionador Julian Nagelsmann.
Llegó a Wolfsburgo con 17 años procedente del Augsburgo por 1,25 millones de euros. Mide 1,90 m y combina potencia en el remate con ambos pies y de cabeza con una notable técnica.
El SV Hemlingen, de la Oberliga, lo comprobó en la primera ronda de la Copa DFB: tres goles y una asistencia. Ante un rival así, un delantero debe brillar, y Pejcinovic lo hizo. ¿Diez goles en la Bundesliga? Parece posible.
En la pugna con Jonas Wind, Pejcinovic lleva ventaja; el máximo goleador de la temporada pasada, Mohamed Amoura, podría marcharse: todo indica que será su primera temporada como titular.
Con ese perfil podría incluso tener un papel en la selección alemana, donde los líderes Tim Kleindienst y Niclas Füllkrug deben volver a demostrar su valía. ¿Por qué no darle una oportunidad como comodín de cara al Mundial?
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Lennart Karl suma diez puntos en el FC Bayern
Por Justin Kraft
Este verano se habla mucho sobre la plantilla del FC Bayern Múnich. Uno de los motivos de su supuesta falta de profundidad es que, incluso dentro del club, se subestima a los jóvenes del Campus. De ahí algunos fracasos recientes de sus talentos.
Por fortuna, el club ha optado por la austeridad y aún no define su proyecto, lo que abre la puerta a Lennart Karl. El joven de 17 años aprovechará la ocasión y sumará al menos diez puntos en la Bundesliga.
Tiene talento, confianza y la despreocupación necesaria en Múnich para sortear todo lo que ocurre en la Säbener Straße. Ocupar el séptimo u sexto lugar en la plantilla ofensiva terminará dando frutos al Bayern.