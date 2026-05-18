Por Jochen Tittmar

Jobe Bellingham comenzó en el banquillo en la sufrida victoria del BVB en la Copa DFB ante Essen por una operación dental, no porque el fichaje de 30 millones de euros tenga que pelear su lugar en el once de Niko Kovac. Su actual competidor, Felix Nmecha, lo demostró con una actuación floja.

Al contrario, creo que el joven inglés se convertirá enseguida en uno de los líderes de este equipo desorientado y pronto será indispensable. Desde su llegada, Bellingham ha impresionado en el BVB con su madurez, personalidad y claridad. Pronto lo demostrará en el campo, tal como hizo su hermano Jude tras fichar por el Borussia.

Será el líder del equipo gracias a su energía, pasión y garra. La única duda es su posición: no es un ‘seis’ ni un ‘diez’ definido.

Kovac lo probará primero en una posición más ofensiva, pero si persiste el problema en la contención, no descarto que acabe jugando allí. Aun así, estoy convencido de que seguirá los pasos de su hermano y algún día dejará al Borussia un buen dinero.