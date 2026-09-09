Maresca se mostró encantado con la determinación colectiva exhibida en una exigente salida europea, destacando la calidad y la profundidad de las que dispone en toda su plantilla. Al valorar la actuación general tras el partido, el técnico italiano declaró a Amazon Prime: "Creo que podríamos haber marcado más goles, especialmente en la primera parte, pero en líneas generales creo que merecimos ganar el partido.

"Creamos suficientes ocasiones para ganar el partido. No concedimos mucho. Es normal venir aquí y conceder algunas ocasiones porque es normal, así que en general estoy contento con la actuación. Creo que tengo suerte porque toda la plantilla está formada por buenos jugadores; para un entrenador es fácil porque puedes dar minutos a todos, y esta noche creo que los chicos que estuvieron dentro estuvieron muy bien".

Centrando su atención en la impasible actuación de Bouaddi en un gran escenario, Maresca reservó un elogio especial para el adolescente: "Lo bueno es que de Erling [Haaland], Ruben [Dias], Mateo [Kovacic] esperas cómo gestionar este partido, pero Ayyoub Bouaddi nunca entró en pánico. Estuvo muy bien y creo que la actuación fue increíble".