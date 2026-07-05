Noruega avanza y Brasil llora: Erling Haaland lleva a los escandinavos por primera vez a cuartos de final, mientras la pentacampeona ve esfumarse su sueño del sexto título. Así reacciona la prensa internacional.
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Erling Haaland, un «cyborg divino» y «un muro andante»: la prensa ensalza al inesperado héroe del Mundial y estrella de Noruega
La prensa noruega también agradece al portero Nyland.
NRK: «Erling Haaland ha llevado a Noruega a lo más alto».
VG: «Örjan Nyland fue un muro antes de que Erling Braut Haaland hiciera historia. Noruega nunca había llegado a cuartos, pero nunca había tenido a Haaland».
Dagbladet: «Un terremoto. Noruega ha eliminado a Brasil del Mundial. Sí, has leído bien. Es el mayor logro deportivo noruego de todos los tiempos».
Aftenposten: «ALELUYA. Una noche histórica en el Mundial. Hemos derrotado a Brasil. La aventura futbolística de Noruega alcanza cotas insospechadas y el mundo entero la vive con emoción».
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Erling Haaland, un «cyborg divino»
The Guardian: «El doblete de última hora de Haaland sorprende a Brasil y clasifica a Noruega para los cuartos de final del Mundial».
The Sun: «Todo es Haal King Erling. Erling Haaland ganó la batalla, Noruega ganó la guerra y el barco vikingo rema hacia los cuartos de final».
Marca: «Un cyborg arrasa a Brasil».
AS: «Haaland se come a Brasil. Ya lleva siete goles en su primer Mundial. Letal. Sobrenatural. El “cyborg” al que todo el mundo teme».
Sport: «¡Como un dios! ¡Histórico! Haaland marca un doblete y Noruega elimina a Brasil».
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Nyland realiza «hazañas heroicas»; Ancelotti «no pudo obrar un milagro»
Gazzetta dello Sport: «Haaland es más grande que Brasil. Dos goles magníficos castigan a una Seleção sin brillo; Ancelotti se va a casa. Hace muchos años, la eliminación de Noruega ante Brasil podría haber significado el fin del mundo, pero el Mundial ha cambiado por completo. Ni siquiera Ancelotti pudo obrar un milagro, y eso es mucho decir viniendo del entrenador más laureado de todos los tiempos».
Corriere dello Sport: «El sueño de Noruega se hizo realidad en East Rutherford: el doblete de Haaland selló la derrota de Brasil».
Tuttosport: «El espectáculo de Erling. Haaland marca un doblete legendario, Nyland se convierte en héroe. La Brasil de Ancelotti queda eliminada».
L'Équipe: «Haaland, en misión contra Brasil en casa».
The Athletic: «¡Menuda actuación de Noruega en su primer Mundial desde 1998! Con Haaland al frente y Nyland realizando hazañas en el otro extremo del campo, tienen una oportunidad real de ganar a cualquiera».
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