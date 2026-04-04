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Erling Haaland, «superfeliz» tras su hat-trick contra el Liverpool; el héroe del Manchester City insinúa que tenía «algo psicológico» contra los hombres de Arne Slot
Haaland, el feliz autor de un hat-trick
Haaland abrió el marcador para el City en el minuto 39 al transformar un penalti, al que siguió otro gol justo antes del descanso. Poco después de que Antoine Semenyo pusiera el 3-0, el noruego completó su hat-trick en el minuto 57 al recibir un pase de Nico O'Reilly y batir con fuerza a Giorgi Mamardashvili.
La victoria sella el pase a las semifinales de la FA Cup y continúa la larga tradición del City de jugar en el estadio nacional de Inglaterra bajo la dirección de Pep Guardiola, para gran alegría de Haaland.
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La puntería decisiva del City acaba con los Reds
«Estoy súper contento, hacía tiempo que no lo conseguía», declaró a BBC Sport tras su hat-trick. «Ya era hora, y es genial haberlo hecho contra el Liverpool. Volver a Wembley una vez más, y tantas veces como lo ha hecho Pep en los últimos diez años, ha sido increíble. De hecho, es ridículo cuando miras las estadísticas y ves cuántas veces hemos estado en Wembley. Es una constancia increíble, y esto es una locura: 23 veces en 10 años es ridículo».
El City superó un comienzo difícil del partido en el que el Liverpool parecía capaz de plantarle cara, pero la situación cambió antes del descanso.
«Un partido increíble y, desde la final, hoy también hemos demostrado un gran nivel. Tenemos que seguir construyendo sobre esto y seguir adelante», dijo Haaland. Además, destacó la importancia de su eficacia en el remate añadiendo: «Es ideal marcar justo antes del descanso. La forma en que jugamos a partir del minuto 25 fue increíble. Tenemos que ser más constantes y hacerlo aún más».
¿Tenía Haaland ventaja psicológica?
El último partido entre ambos equipos, disputado en febrero, fue muy polémico. Con el marcador empatado a 1-1, el City recibió un penalti en los últimos minutos tras una falta del portero Alisson sobre Matheus Nunes, lo que permitió a Haaland lanzar, marcar y asegurar los tres puntos. En el encuentro anterior, Haaland falló un penalti, aunque el City acabó ganando por 3-0.
Cuando se le preguntó si marcar esta vez le había dado un impulso psicológico, respondió: «Se podría decir eso, pero también se podría decir que en el último partido contra el Liverpool marqué en el minuto 95, así que quizá eso fuera algo psicológico para ellos».
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El City busca más tras golear al Liverpool
Tras haber ganado ya la Carabao Cup esta temporada, el City aspira a conseguir al menos el doblete nacional, con la FA Cup aún en el punto de mira. Se encuentra a nueve puntos del Arsenal, con un partido menos en la liga, lo que significa que otro título de la Premier League es poco probable, pero no imposible. Sin embargo, tras recuperarse de un comienzo decepcionante contra el Liverpool para lograr una victoria monumental, Haaland y sus compañeros del City estarán listos para aprovechar cualquier tropiezo del Arsenal.
«Un partido increíble y, desde la final, hoy también hemos demostrado un gran nivel. Tenemos que seguir construyendo sobre esto y seguir adelante», afirmó.