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Erling Haaland recibe cuatro Guinness World Records mientras la estrella del Manchester City sigue haciendo historia
Haaland logra récords mundiales
Haaland ha sido presentado oficialmente con cuatro certificados de los Guinness World Records en reconocimiento a sus extraordinarias hazañas goleadoras con el City y Noruega. El imponente delantero recibió estos galardones antes de la nueva temporada tras una destacada actuación en el Mundial de 2026. Los cuatro hitos récord incluyen haberse convertido en el jugador más rápido en alcanzar los 100 goles en la Premier League, haber establecido la cifra más alta en una sola temporada de la Premier League, haberse convertido en el máximo goleador histórico de la Liga de Naciones de la UEFA y haber igualado el récord de más goles en un solo partido de la Champions League.
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Hitos en múltiples competiciones
Un logro destacado dentro de su palmarés es haber alcanzado los 100 goles en la Premier League en solo 111 partidos, una cifra que selló con un penalti contra el Fulham el 2 de diciembre de 2025. Ese registro convirtió al noruego en el jugador más rápido en alcanzar el centenar de goles en la historia de la competición desde que debutó con el City en la temporada 2022-23. En poco más de tres años en el fútbol inglés, ha pasado de ser uno de los grandes talentos jóvenes de Europa a la fuerza estadística más dominante de la liga.
Racha goleadora por toda Europa
Durante su campaña de debut con el City, el prolífico delantero marcó 36 goles en 38 partidos de la Premier League para superar los 32 goles de Mohamed Salah (2017-18), así como los registros de 34 tantos fijados por Andy Cole (1993-94) y Alan Shearer (1994-95) en campañas de 42 partidos. En el escenario internacional, se convirtió en el máximo goleador histórico de la Liga de Naciones de la UEFA con 19 goles entre septiembre de 2020 y noviembre de 2024. Además, su manita ante el RB Leipzig el 14 de marzo de 2023 igualó el récord de goles en un solo partido de la Champions League, en poder de Lionel Messi y Luiz Adriano, junto con un aumento de 24 millones de seguidores en Instagram durante el Mundial.
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El Arsenal espera al City
El City centra ahora su atención en recuperar el título de la Premier League bajo las órdenes del nuevo entrenador Enzo Maresca, después de quedarse a las puertas la temporada pasada. Su estrella noruega podría afrontar una prueba inmediata, ya que el equipo de Maresca se prepara para el partido de la Community Shield de este fin de semana contra el Arsenal en Cardiff, aunque sigue siendo duda, tras haber regresado a los entrenamientos el jueves después de un prolongado descanso posterior al Mundial.
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