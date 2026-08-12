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Erling Haaland plantea una pesadilla táctica inesperada para el nuevo técnico del Manchester City, Enzo Maresca, mientras se introducen estrictas normas sobre la capitanía
Un nuevo plan táctico
Maresca ha comenzado oficialmente su etapa como entrenador del Manchester City, con un fuerte énfasis en los hábitos estructurales que espera de su plantilla. El técnico, de 46 años, quiere construir sobre los cimientos que dejó Pep Guardiola, al tiempo que implanta su propia y meticulosa disciplina en todo el campo.
Uno de los grandes temas de conversación de sus primeras entrevistas pone de relieve las intrincadas líneas de comunicación que Maresca exige durante los partidos. Su filosofía se basa en un control absoluto, incluso en cómo reacciona el equipo inmediatamente después de marcar un gol.
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Imponiendo disciplina en la banda
Parte de la identidad de Maresca como entrenador pasa por mantener un contacto directo con el liderazgo de su equipo durante los momentos intensos del partido. Reveló una regla concreta que ha aplicado con éxito a lo largo de sus anteriores etapas en el fútbol inglés.
«En Leicester y Chelsea, tenía una norma: cuando marcábamos, el capitán tenía que venir al banquillo, no para celebrarlo, sino para recibir instrucciones», explicó Maresca, subrayando su preferencia por los ajustes tácticos frente a los estallidos emocionales.
El dilema de Haaland
Según The New York Times, aunque la norma funcionó sin problemas con sus anteriores capitanes, Maresca dejó una brillante y desenfadada salvedad al considerar a su nuevo delantero estrella en el Etihad. La posibilidad de que la máquina de hacer goles noruega asumiera funciones de liderazgo planteaba claramente una divertida pesadilla logística para el banquillo.
«Esa es buena», dice. «Si el capitán marca, entonces puede celebrarlo. Si Erling es el capitán, ¡joder! Tenemos un problema, ¿te lo imaginas?», bromeó, reconociendo la inevitable costumbre del delantero de ver portería.
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De cara a la campaña
Más allá de las bromas desenfadadas, la anécdota subraya el intenso enfoque táctico que Maresca aporta al Manchester City. A medida que se intensifican los preparativos de pretemporada, el técnico está deseando asegurarse de que cada jugador entienda con precisión lo que espera de él con y sin balón.
Con la nueva temporada a la vuelta de la esquina, todas las miradas estarán puestas en cómo se adapta la plantilla a los métodos de Maresca. Queda por ver si Haaland llega a verse alguna vez con el brazalete, pero el mensaje del técnico es claro: el trabajo sobre el césped nunca se detiene del todo.
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