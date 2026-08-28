El delantero del Manchester City Haaland se ha asegurado de que su nombre sea el primero en el marcador esta temporada, al firmar el gol inicial en un tenso duelo en Selhurst Park. El atacante noruego llamó la atención antes del saque inicial, al estrenar un corte de pelo considerablemente más corto después de optar por recortar su característica melena rubia durante el parón veraniego.

El gol llegó en el minuto 43 tras un periodo de presión sostenida de los visitantes. Haaland mostró su habitual instinto depredador, elevándose por encima de todos en una abarrotada área para rematar de cabeza con potencia un centro. El balón se coló en la escuadra, sin dar ninguna opción al portero del Crystal Palace, y dio al equipo de Enzo Maresca una merecida ventaja justo antes del descanso. Haaland añadió después su segundo de la noche y el cuarto del City a seis minutos del final, al aprovechar un pase de Phil Foden con un potente disparo con la izquierda que acabó en la portería de Dean Henderson.