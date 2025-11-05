AFP
¡El singular hat-trick de Erling Haaland! El delantero del Manchester City logra un récord de la Champions League gracias a un gol contra su antiguo club, Borussia Dortmund
La forma en alza de Erling Haaland para el club y la selección
Erling Haaland ha tenido un comienzo arrollador de temporada tanto para el club como para el país. El internacional noruego llegó al partido del miércoles habiendo marcado 17 veces en 13 partidos de la campaña 2025-26, fallando sólo en anotar en las derrotas de liga contra Tottenham y Aston Villa.
El jugador de 25 años disparó imparable ante Gregor Kobel tras ser asistido por Jeremy Doku a la media hora de juego, mientras el Manchester City se adelantaba cómodamente 2-0 sobre Dortmund en la primera mitad en el Etihad Stadium. Phil Foden abrió el marcador para los Cityzens a mitad de la primera parte mientras el City buscaba conseguir su tercera victoria consecutiva en todas las competiciones.
El equipo de Pep Guardiola ha tenido un comienzo invicto en su campaña de la Champions League, ya que un empate 2-2 en Mónaco se intercaló entre un triunfo en casa por 2-0 sobre el Napoli y una victoria por 2-0 en el equipo español Villarreal. Haaland ha marcado en los cuatro partidos europeos para el City esta temporada, y combinado con su doblete contra el Real Madrid en casa la temporada pasada, vio al delantero escribir su nombre en los libros de historia.
El noruego hace más historia
El gol de Haaland en la primera mitad para el City contra el Dortmund convirtió al delantero en el primer jugador en anotar en cinco partidos consecutivos de la Liga de Campeones para tres clubes diferentes. Se perdió el partido de vuelta del play-off de la Liga de Campeones contra el Real Madrid en febrero debido a una lesión.
El poderoso delantero ya había logrado la hazaña con sus anteriores equipos, Dortmund y Red Bull Salzburg. Haaland solo hizo seis apariciones en la Liga de Campeones para el Salzburg, pero anotó en cinco de ellas en la campaña europea de 2019-20, que incluyó un gol en una derrota 4-3 en Liverpool en octubre de 2019.
Haaland luego anotó en cinco partidos consecutivos para el Dortmund en la temporada 2020-21 de la Liga de Campeones, ya que marcó contra Lazio, Zenit San Petersburgo, Club Brugge y Sevilla antes de mudarse al Manchester City en 2022.
'Su influencia es tan grande'
La noche de récords de Erling Haaland llega poco después de que el entrenador en entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, comparara al delantero con los íconos del fútbol Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El dúo dominó el fútbol mundial en su apogeo, mientras que Guardiola, quien dirigió al Barcelona entre 2008 y 2012, fue instrumental en el ascenso de Messi al estrellato.
Después de que Haaland anotara un doblete contra el Bournemouth el fin de semana, el jefe del City minimizó la idea de que son demasiado dependientes del delantero. Guardiola insistió en que un equipo naturalmente verá a un individuo tan dominante como Haaland liderar las tablas de goleadores.
"Así es cuando juegas con Messi o Ronaldo, su influencia es tan grande," dijo Guardiola. "¿Ves los números de ese chico? Por supuesto que está a ese nivel. Messi y Ronaldo lo han hecho durante 15 años, pero este es el nivel. El primer gol, la forma en que dispara el balón, es como 'voy a marcar'. Tiene ese hambre. Es excepcional. Dije lo increíblemente entrenable y manejable que es.
"A veces soy duro con Haaland, pero él tiene la mente abierta. Vive para los goles y a veces la presión no puede sostenerse 90 minutos, pero eso es normal. Sin él sería difícil, para ser honesto, pero somos afortunados de que Omar esté de vuelta, y tenemos jugadores en forma, es bueno."
'Soy solo Erling'
Haaland, sin embargo, restó importancia a las comparaciones con Messi y Ronaldo, ya que la estrella del City optó por esquivar la idea de que está igualando a cualquiera de los dos íconos.
"¡No, para nada!" Haaland insistió cuando se le mencionaron las palabras de Guardiola sobre el delantero y el dúo. "Nadie puede acercarse a esos dos, así que no… Yo soy solo Erling, un chico noruego que marca goles. Eso no cambiará."
Haaland lidera la carrera por la Bota de Oro en la Premier League esta temporada tras haber anotado 13 veces, una cifra que buscará aumentar cuando el City se enfrente al Liverpool este fin de semana.
