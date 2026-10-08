Haaland ha roto su silencio sobre las batallas legales que afronta actualmente el club y ha pedido una muestra de fortaleza colectiva a la afición del Etihad. Los comentarios del prolífico delantero llegan en un momento de incertidumbre sin precedentes para el vigente campeón de la Premier League, que recientemente fue declarado culpable de múltiples infracciones graves de la normativa financiera de la liga.

En una entrevista exclusiva con Sky Sports, Haaland lanzó un mensaje de tranquilidad a quienes están preocupados por las posibles consecuencias del veredicto. "Lo van a pasar bien. Tenemos que mantenernos unidos. Tenemos que estar los unos con los otros y tenemos que seguir siendo positivos. Pase lo que pase en la vida, siempre tenemos que tener una sonrisa. Así que tenemos que ser positivos, mirar hacia delante e intentar ganar partidos de fútbol y tratar de disfrutar la situación y ganar el partido. Tenemos que mantenernos unidos; tenemos que transmitirnos amor los unos a los otros. Así que sí: mantenéos unidos, disfrutad del camino y sonreíd", explicó el delantero.

Como hijo del excentrocampista del City Alf-Inge Haaland, el atacante siente el peso de la situación actual no solo como empleado, sino también como aficionado. "Me importa mucho la ciudad, tengo que decirlo. Me importan mucho los aficionados porque yo también soy aficionado, y también siento con ellos", señaló, reforzando su compromiso con la causa mientras el club lucha por su reputación en los tribunales.



