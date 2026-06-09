Erling Haaland, Jamal Musiala y ocho estrellas del Mundial que podrían haber jugado con Inglaterra en 2026

Erling Haaland batió récords en el Manchester City desde su llegada en 2022 y mantiene su acierto con Noruega, con la que debutará en un torneo tras superar un gol por partido.

Nació en Leeds cuando su padre, Alf-Inge, jugaba en el Leeds United, pero a los tres años se mudó a Bryne, la ciudad natal de sus padres, y desde entonces se ha sentido orgulloso de ser noruego.

El propio Haaland ha confirmado que nunca se planteó jugar para otro país que no fuera Noruega, mientras que el exseleccionador de Inglaterra, Sir Gareth Southgate, admitió en 2020 que la estrella del City estaba «atada» al sistema de cantera de Noruega desde muy joven y que era poco probable que aceptara una convocatoria de los Tres Leones.