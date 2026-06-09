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England eligible stars GFXGetty/GOAL

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Erling Haaland, Jamal Musiala y ocho estrellas del Mundial que podrían haber jugado con Inglaterra en 2026

Analysis
Inglaterra
World Cup
E. Haaland
J. Musiala
M. Olise
S. McTominay
A. Semenyo
F. Balogun
C. Chukwuemeka
A. Wan-Bissaka
FEATURES

Thomas Tuchel cuenta con varios jugadores de talla mundial en la selección inglesa para el Mundial de 2026. Con futbolistas como Harry Kane, Jude Bellingham y Declan Rice, su equipo es favorito. Pero ¿y si todos los jugadores elegibles para Inglaterra decidieran representar a los Tres Leones?

Aunque las normas de elegibilidad a veces son confusas, muchos jugadores que se preparan para la temporada en Norteamérica podrían haber representado a Inglaterra si lo hubieran elegido.

GOAL ha elegido a 10 futbolistas de 10 países distintos que se les escaparon a los ingleses...

  • Erling Haaland Norway 2026Getty Images

    Erling Haaland (Noruega)

    Erling Haaland batió récords en el Manchester City desde su llegada en 2022 y mantiene su acierto con Noruega, con la que debutará en un torneo tras superar un gol por partido.

    Nació en Leeds cuando su padre, Alf-Inge, jugaba en el Leeds United, pero a los tres años se mudó a Bryne, la ciudad natal de sus padres, y desde entonces se ha sentido orgulloso de ser noruego.

    El propio Haaland ha confirmado que nunca se planteó jugar para otro país que no fuera Noruega, mientras que el exseleccionador de Inglaterra, Sir Gareth Southgate, admitió en 2020 que la estrella del City estaba «atada» al sistema de cantera de Noruega desde muy joven y que era poco probable que aceptara una convocatoria de los Tres Leones.

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  • Jamal Musiala Germany 2026Getty Images

    Jamal Musiala (Alemania)

    Al igual que Haaland, Jamal Musiala se destacó como joven promesa en Alemania, aunque con el Bayern Múnich. A diferencia del noruego, este centrocampista ofensivo jugó en las selecciones juveniles de Inglaterra junto a Jude Bellingham y llegó a disputar dos partidos con la sub-21 en 2020.

    En ese periodo, el jugador, que ya despuntaba en el Bayern tras llegar del Chelsea, aceptó la llamada de Alemania tras la gestión del seleccionador Joachim Löw y la influencia de sus compañeros bávaros.

    Desde entonces, el capitán inglés, Harry Kane, bromea con que podría haberlo convencido de jugar con los Tres Leones si él mismo hubiera llegado antes al Bayern, tras fichar por el gigante alemán procedente del Tottenham en 2023.

  • Michael Olise France 2026Getty Images

    Michael Olise (Francia)

    Nacido en Londres de padre nigeriano y madre franco-argelina, el extremo del Bayern Múnich Michael Olise podía elegir entre cuatro selecciones. Cuando brilló con el Crystal Palace, se esperó que optara por Inglaterra.

    Sin embargo, optó por Les Bleus. Al preguntarle, respondió: «Siempre he tenido una conexión con la selección francesa, por eso juego con Francia».

    Para alguien que siempre va directo al grano, es una explicación difícil de rebatir; aun así, pensar que Olise podría haber replicado su conexión con Kane en la selección inglesa resulta duro de aceptar. Cabe recordar que Olise solo había jugado en las categorías inferiores de Francia, así que su elección no fue tan sorprendente.

  • Scott McTominay Scotland(C)Getty Images

    Scott McTominay (Escocia)

    Scott McTominay maduró tarde. Tras altibajos en el Manchester United, fichó por el Nápoles en 2024 y pronto se convirtió en una figura respetada en Italia: fue nombrado mejor jugador de la Serie A mientras el equipo de Antonio Conte ganaba el Scudetto en su primera temporada.

    Su futuro internacional con Escocia estaba claro desde 2018, cuando debutó con la selección pese a aún abrirse camino en el United. Aunque nació en Lancaster y podría haber jugado con Inglaterra, Sir Alex Ferguson y José Mourinho le aconsejaron elegir el país de su padre. La visita del entonces seleccionador Alex McLeish selló la decisión.

    Sus goles han sido clave para que Escocia regrese al Mundial tras 26 años, y no es el único del plantel de Steve Clarke nacido en Inglaterra: también lo están el portero Angus Gunn, el delantero Che Adams y el joven centrocampista Tyler Fletcher.

  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    Folarin Balogun (Estados Unidos)

    Folarin Balogun saltó a la fama al marcar goles con el Reims francés, cedido por el Arsenal en la 2022-23. Estados Unidos (su país de nacimiento), Nigeria (el de sus padres) e Inglaterra (donde creció) pujaban por su lealtad.

    Tras jugar con ambas en categorías inferiores, en primavera de 2023 optó por Estados Unidos, ilusión para sus aficionados. 

    Hoy, en el Mónaco, Balogun comparte vestuario con Antonee Robinson y Gio Reyna, ambos nacidos en Inglaterra y con la opción de defender a los Tres Leones.

  • Antoine Semenyo Ghana 2026Getty Images

    Antoine Semenyo (Ghana)

    El debut internacional de Antoine Semenyo llegó en 2022, cuando jugaba en el Bristol City, y la idea de que algún día representara a Inglaterra parecía lejana. Desde entonces, se ha convertido en uno de los mejores delanteros de la Premier League y podría haber entrado en la selección inglesa este verano, tras fichar por el Manchester City en enero, de no haber elegido ya representar a Ghana.

    Nacido en Londres, este jugador de 26 años también tiene pasaporte francés por parte de su madre, así que tenía opciones. Sin embargo, su rápido crecimiento en los últimos años sorprendió tanto a ingleses como a franceses, ya que nunca jugó en sus categorías inferiores y ya era internacional absoluto con Ghana cuando fichó por el Bournemouth en enero de 2023.

    Las Estrellas Negras confían en que Semenyo marque la diferencia este verano, cuando se enfrente a su país natal en la fase de grupos junto a su compañero delantero nacido en Inglaterra, Brandon Thomas-Asante, del Coventry City.

  • Carney Chukwuemeka Austria 2026Getty Images

    Carney Chukwuemeka (Austria)

    Tras ganar la Eurocopa Sub-19 de 2022, Inglaterra celebró a jugadores como Liam Delap, Jarell Quansah y Alex Scott. Pero el centrocampista Carney Chukwuemeka, autor de tres goles en el torneo, acaparó la atención.

    Tras brillar en el Aston Villa, pasó dos temporadas en el Chelsea sin imponerse con Tuchel, Potter ni Pochettino. Ahora goza de más minutos en el Borussia Dortmund, pero quienes soñaban con verle con la camiseta de Inglaterra se llevarán una decepción: ha elegido representar a Austria, país donde nació.

    Debutó con el equipo de Ralf Rangnick en marzo, marcó ante Ghana y se ganó un lugar en la lista para el Mundial.

  • Aaron Wan-Bissaka DR Congo 2026Getty Images

    Aaron Wan-Bissaka (República Democrática del Congo)

    Aaron Wan-Bissaka podría tener ya 50 partidos con Inglaterra si no hubiera nacido en una generación con tantos laterales derechos de élite.

    La antigua estrella del Crystal Palace brilló en Selhurst Park por sus habilidades defensivas y se ganó el reconocimiento con las selecciones juveniles inglesas. Sin embargo, la competencia con Kyle Walker, Trent Alexander-Arnold, Kieran Trippier y Reece James le cerró las puertas de la absoluta.

    Su paso por el Manchester United no mejoró su situación, así que en agosto de 2025 decidió representar a la República Democrática del Congo, que este verano disputará el Mundial tras ganar la repesca intercontinental en marzo. El autor del gol decisivo, Axel Tuanzebe, también fue internacional juvenil con Inglaterra.

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