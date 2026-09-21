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Erling Haaland hace una historia increíble en la Premier League mientras el Manchester City supera al Sunderland en un thriller de ocho goles
Triunfo del Manchester City en un trepidante partido de muchos goles
El City salió victorioso de un trepidante duelo de 5-3 contra el Sunderland el domingo. El equipo de Enzo Maresca mantuvo su inicio impecable de campaña, aunque tuvo que emplearse a fondo para sumar los tres puntos.
Enzo Fernández, Rayan Cherki y un doblete de Antoine Semenyo pusieron al líder de la liga en una posición dominante. Sin embargo, fue Haaland quien dio el toque final histórico a una tarde memorable.
El delantero noruego marcó en el minuto 81 para anotar el octavo y último gol del partido. Su tanto tardío permitió al City seguir pleno, además de asegurar un hito personal especial.
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Haaland completa su colección de la Premier League
En un primer momento, el tanto de Haaland en los últimos minutos pareció haber sido anulado por fuera de juego. Sin embargo, una revisión del VAR acabó revocando la decisión tomada sobre el terreno de juego, confirmando una pieza única de la historia para el talismán del City.
El gol significa que Haaland ya ha marcado contra los 25 clubes a los que se ha enfrentado en la Premier League con el City. El Sunderland era el único rival que se le resistía, después de haberse quedado sin marcar en dos enfrentamientos ante ellos la temporada pasada.
Ese remate también supuso su 117.º gol en la Premier League y el quinto de la presente campaña. Ahora lidera en solitario la clasificación inicial de la Bota de Oro, con uno de ventaja sobre Alexander Isak, que marcó el gol de la victoria del Liverpool este fin de semana contra el Bournemouth.
Brobbey hace historia en una derrota valerosa
Mientras Haaland acaparaba el gran titular con su récord, el delantero del Sunderland Brobbey disfrutó de una tarde asombrosa por derecho propio. El atacante firmó un soberbio hat-trick y se convirtió en el primer jugador en seis años en marcar tres veces en un partido de la Premier League contra el City desde Jamie Vardy.
También fue el primer hat-trick en la máxima categoría de un jugador del Sunderland desde que Jermain Defoe logró esa hazaña hace una década. Además, Brobbey se convirtió en apenas el cuarto jugador en la historia de la Premier League en firmar un triplete contra el equipo que empezaba el día como líder de la tabla.
Así, se une a un club de élite en el que figuran Robbie Fowler, Dirk Kuyt y Romelu Lukaku. Por desgracia, Brobbey es el primer jugador en marcar un hat-trick en la Premier League y perder desde que lo hiciera Roque Santa Cruz con el Blackburn contra el Wigan en diciembre de 2007.
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Maresca se equipara a la élite de los entrenadores
La emocionante victoria mantiene al City firmemente en el buen camino y consolida el inicio impecable de Maresca al frente del equipo. Maresca es ya apenas el sexto entrenador en la historia de la Premier League que gana sus primeros cinco partidos al mando de un club. Se une a una lista exclusiva en la que figuran Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Craig Shakespeare, Maurizio Sarri y Ole Gunnar Solskjær.
Con su entrenador en un gran momento y Haaland ya rindiendo a pleno rendimiento, el City parece tan temible como siempre. Ahora centrará su atención en mantener esta racha perfecta en el ámbito nacional en sus próximos partidos.
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