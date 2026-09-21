El City salió victorioso de un trepidante duelo de 5-3 contra el Sunderland el domingo. El equipo de Enzo Maresca mantuvo su inicio impecable de campaña, aunque tuvo que emplearse a fondo para sumar los tres puntos.

Enzo Fernández, Rayan Cherki y un doblete de Antoine Semenyo pusieron al líder de la liga en una posición dominante. Sin embargo, fue Haaland quien dio el toque final histórico a una tarde memorable.

El delantero noruego marcó en el minuto 81 para anotar el octavo y último gol del partido. Su tanto tardío permitió al City seguir pleno, además de asegurar un hito personal especial.