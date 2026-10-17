El Manchester City está pendiente del estado de Haaland después de que el delantero sufriera una lesión en el pie en los últimos minutos, según informa The Independent. El internacional noruego fue decisivo para lograr una victoria por 3-2 ante el Ipswich en la Premier League, al marcar un doblete clave que elevó a 12 sus goles esta temporada en todas las competiciones.

Sin embargo, poco antes del pitido final, Haaland pareció sufrir un fuerte golpe al golpear con el pie la suela de la bota de Jack Clarke. Después se le vio agitar los brazos en señal de molestias antes de dirigirse al túnel de vestuarios cojeando ostensiblemente.