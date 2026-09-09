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«¡Erling Haaland es un animal!» - Enzo Fernandez deshace en elogios al delantero del Manchester City tras la victoria en la Champions League en Oporto
El City logra la victoria en el estreno
El gigante inglés logró una convincente victoria por 2-0 sobre el Oporto en su estreno en la fase de liga de la Liga de Campeones en el Estadio do Dragao el martes por la noche. El equipo de Maresca dominó el encuentro en Portugal, con Haaland firmando un doblete en la segunda parte para garantizar los tres puntos. El triunfo a domicilio supone un inicio europeo positivo para el Manchester City y amplía su impresionante impulso esta temporada.
- Anadolu Agency
Centrocampista elogia la cálida bienvenida
Fernández se sintió rápidamente asentado en su nuevo entorno gracias a la cálida acogida de sus compañeros y al gran apoyo de la afición. Hablando después del partido, el centrocampista argentino dijo: "Estoy muy feliz de que ellos [los jugadores del Man City] me hayan recibido en cuanto crucé la puerta. No solo son jugadores brillantes, también importan las personas que son. Todos han sido muy amables conmigo, y la afición también ha estado absolutamente brillante al darme la bienvenida en lo que es un nuevo paso en mi carrera. Estoy muy ilusionado por empezar".
Fernández elogia al letal delantero
La conexión entre Fernandez y Haaland demostró ser efectiva de inmediato, con el nuevo centrocampista asistiendo al delantero noruego para romper la resistencia del Porto en el minuto 47.
Elogiando el instinto letal y el carácter de su compañero, Fernandez declaró: "Erling Haaland es un animal. Es una bestia, así que cada vez que esté sobre el campo, voy a buscarle, y ojalá pueda darle muchas más asistencias. No se trata solo del jugador que es, también es una persona increíble, y de verdad me ha acogido muy bien y me ha ayudado".
Reflexionando sobre su reencuentro con el entrenador tras su etapa en Stamford Bridge, el mediapunta añadió: "Estoy muy feliz de que Enzo Maresca hiciera todo lo posible para que este movimiento se hiciera realidad. Me conoce muy bien por nuestra etapa en el Chelsea, y estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho por mí y por mi familia. Voy a dar el 100% en cada entrenamiento, en cada partido, para poder devolvérselo".
- Anadolu Agency
El foco se pone en el derbi
El Manchester City centra ahora de nuevo su atención en la Premier League después de haber encadenado una dinámica de victorias al inicio de la temporada en todas las competiciones. La estabilidad de un centro del campo liderado por Fernández y el acierto rematador de Haaland afrontarán una dura prueba ante el rival local, el Manchester United, este fin de semana. Una actuación sólida en Portugal supone la plataforma perfecta para que el equipo de Maresca mantenga su dominio nacional.
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