La conexión entre Fernandez y Haaland demostró ser efectiva de inmediato, con el nuevo centrocampista asistiendo al delantero noruego para romper la resistencia del Porto en el minuto 47.

Elogiando el instinto letal y el carácter de su compañero, Fernandez declaró: "Erling Haaland es un animal. Es una bestia, así que cada vez que esté sobre el campo, voy a buscarle, y ojalá pueda darle muchas más asistencias. No se trata solo del jugador que es, también es una persona increíble, y de verdad me ha acogido muy bien y me ha ayudado".

Reflexionando sobre su reencuentro con el entrenador tras su etapa en Stamford Bridge, el mediapunta añadió: "Estoy muy feliz de que Enzo Maresca hiciera todo lo posible para que este movimiento se hiciera realidad. Me conoce muy bien por nuestra etapa en el Chelsea, y estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho por mí y por mi familia. Voy a dar el 100% en cada entrenamiento, en cada partido, para poder devolvérselo".