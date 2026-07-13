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¡Erling Haaland es otro hombre! El delantero admite que el Mundial ha sido «el mejor viaje» de su vida, mientras el goleador noruego reflexiona sobre su «surrealista» participación en el torneo
Haaland repasa las semanas más locas de su vida
La gran aventura de Noruega en el Mundial acabó con una ajustada derrota ante Inglaterra, pero Haaland sigue asombrado por lo logrado por su equipo. El delantero, que lideró el ataque noruego durante el torneo, se mostró de buen humor pese a la eliminación y reflexionó sobre seis semanas transformadoras en Estados Unidos.
«Han sido las semanas más alucinantes y la experiencia más increíble de mi vida», declaró a VG. «Ha sido completamente surrealista; ahora me cuesta asimilarlo. Te sientes un poco vacío. Si repaso estos 40 días, ha sido una locura total».
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Impacto nacional e identidad renovada
El torneo desató un apoyo frenético en el país, con unos 20 000 aficionados reunidos frente al Palacio Real de Oslo para ver los cuartos de final. Para Haaland, el cambio cultural en Noruega es incluso más significativo que los resultados en el campo, incluida su famosa victoria sobre Brasil en una fase anterior de la competición.
«Ha sido increíble. Las actuaciones son una cosa. Ganar a Brasil es otra, pero lo que más me emociona es haber puesto a Noruega en el mapa», explicó Haaland. «Creo que ha cambiado a Noruega. Creo que me ha cambiado a mí. Es difícil asimilar esta montaña rusa de las últimas seis semanas, porque han pasado tantas cosas. Ha habido muchas impresiones, muchas emociones».
El delantero destaca que la derrota en cuartos de final se decidió por muy poco
Haaland atribuyó la derrota ante Inglaterra a pequeños detalles, cuestionó una falta que anuló un posible 2-1 noruego y afirmó que un disparo había golpeado el travesaño. «Los noruegos lo valoran mucho. Ojalá nos haya unido. Estamos orgullosos, pero debemos aprender», dijo.
«En definitiva, estoy orgulloso. Lo he estado todo el tiempo. Ya he hablado mucho aquí en EE. UU., ahora estoy cansado y creo que es hora de tomarme unas vacaciones».
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Haaland espera que la «generación dorada» inspire a la próxima hornada de talentos.
De cara al futuro, Haaland espera que la actual selección de Noruega se convierta en habitual de los grandes torneos. Así cerró un torneo personal extraordinario: marcó siete goles en su debut mundialista —nadie hacía lo mismo desde que el polaco Grzegorz Lato lo lograra en 1974—.
Marcó dos goles ante Irak y Senegal en la fase de grupos, el tanto de la victoria contra Costa de Marfil en dieciseisavos y un doblete decisivo frente a Brasil que llevó a Noruega a cuartos, logrando sus siete goles en solo 18 disparos, la mejor tasa de conversión en un Mundial en casi 40 años.
«Esta generación es fantástica. Ojalá motive a los jóvenes de Noruega y les muestre que es posible brillar con la camiseta de su país», declaró Haaland.
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