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¡Erling Haaland, en lo más alto; las estrellas del Arsenal se disparan! REVELADAS las valoraciones de la Premier League en EA Sports FC 27
Haaland lidera las valoraciones de los 27 mejores del FC de la Premier League
La Semana de Valoraciones de EA Sports FC 27 ha llegado oficialmente, desatando un intenso debate global en toda la comunidad del fútbol. EA Sports reveló hoy a los jugadores mejor valorados de la Premier League, utilizando datos reales y auténticos de los partidos para elaborar todas las estadísticas de los jugadores.
El goleador del City, Haaland, lidera toda la división con una imponente valoración general de 91. El prolífico delantero noruego ocupa en solitario la cima de la clasificación de la Premier League, con 92 en disparo, 89 en físico y 87 en ritmo. El anuncio inicial de las valoraciones ofrece a los aficionados un emocionante primer vistazo a las estrellas más destacadas de la liga antes del lanzamiento oficial del videojuego.
- EA SPORTS FC 27
Rodri y Bruno Fernandes ocupan los primeros puestos
El exjugador del City Rodri, que recientemente se marchó al Barcelona, sigue muy de cerca a Haaland como el segundo jugador mejor valorado de la Premier League. El centrocampista defensivo español obtuvo una sobresaliente valoración general de 90, destacada por sus 86 en pase y 85 en defensa.
El capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, consiguió una valoración general de 89, impulsada por un sobresaliente atributo de 92 en pase. El portero del City Gianluigi Donnarumma y el central del Arsenal Gabriel también alcanzaron una valoración de 89. La impresionante carta de Gabriel cuenta con un dominante atributo de 91 en defensa, lo que le consolida como uno de los centrales más temibles de todo el juego.
Las estrellas del Arsenal y del Liverpool dominan la clasificación general
Las estrellas del Arsenal y del Liverpool tienen un peso destacado en el escalón más alto de las cartas de jugadores. El trío del Arsenal formado por David Raya, Declan Rice y William Saliba recibió una valoración general de 88, al igual que el defensa central del Liverpool Virgil van Dijk.
Bukayo Saka, Alisson y Ruben Dias se sitúan justo por detrás con una valoración general de 87. El centrocampista del Arsenal Martin Odegaard y el dúo del Chelsea formado por Enzo Fernandez y Moises Caicedo encabezan un amplio grupo de estrellas con una valoración de 86.
Jugadores como Alexander Isak, Dominik Szoboszlai, Viktor Gyokeres, Rayan Cherki y Florian Wirtz también lograron una valoración de 86, mientras que Granit Xhaka aparece con el Sunderland con una valoración de 85.
- EA Sports
Comienza el debate mientras se acerca EA FC 27
La publicación de las valoraciones de los jugadores de la Premier League ha desatado de inmediato intensos debates entre aficionados y jugadores de todo el mundo. Los aficionados al fútbol están debatiendo activamente los atributos de los jugadores y las valoraciones generales en las redes sociales.
A medida que avance la Semana de las Valoraciones, EA Sports seguirá desvelando las estadísticas de los jugadores de las principales ligas de todo el mundo. Estas primeras valoraciones marcan el camino de cara a la próxima temporada del juego, mientras crece la expectación. Los aficionados ya pueden analizar a fondo la clasificación completa de la Premier League mientras empiezan a planificar sus plantillas de Ultimate Team antes del día de lanzamiento.
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