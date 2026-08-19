¡Erling Haaland, en lo más alto; las estrellas del Arsenal se disparan! REVELADAS las valoraciones de la Premier League en EA Sports FC 27

La Semana de Valoraciones de EA Sports FC 27 ha llegado oficialmente, desatando un intenso debate global en toda la comunidad del fútbol. EA Sports reveló hoy a los jugadores mejor valorados de la Premier League, utilizando datos reales y auténticos de los partidos para elaborar todas las estadísticas de los jugadores.

El goleador del City, Haaland, lidera toda la división con una imponente valoración general de 91. El prolífico delantero noruego ocupa en solitario la cima de la clasificación de la Premier League, con 92 en disparo, 89 en físico y 87 en ritmo. El anuncio inicial de las valoraciones ofrece a los aficionados un emocionante primer vistazo a las estrellas más destacadas de la liga antes del lanzamiento oficial del videojuego.