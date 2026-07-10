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Brazil v Norway: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

Erling Haaland «echa toda la presión sobre Inglaterra», mientras el delantero, en racha, resta importancia a las posibilidades de Noruega de llegar a cuartos de final

E. Haaland
Inglaterra
Noruega
World Cup
Noruega vs Inglaterra

Erling Haaland insiste en que Inglaterra sigue siendo clara favorita en el partido de cuartos de final del Mundial contra Noruega, pese a la buena racha de su equipo. El delantero del Manchester City mantiene la calma y afronta con ilusión el reto de medirse a compañeros de club para alcanzar las semifinales.

  • Haaland resta importancia a las posibilidades de Noruega

    Haaland intentó trasladar la presión a Inglaterra antes del partido de cuartos de final del Mundial en Miami, insistiendo en que el equipo de Thomas Tuchel sigue siendo el favorito pese a la buena campaña de Noruega. El delantero hizo estas declaraciones tras la victoria sobre Brasil y subrayó que a su equipo aún le espera un reto difícil. Aunque Noruega ha superado las expectativas, Haaland cree que la presión recae sobre Inglaterra.

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  • 엘링 홀란 (Erling Haaland)Getty Images

    Haaland insta a centrarse en Inglaterra

    Antes de los cuartos de final, Haaland admitió a la prensa que Inglaterra era favorita y que Noruega tenía pocas opciones.

    «Hay muy pocas probabilidades de que ganemos. Creo que todos deberíais centrar toda la presión en Inglaterra», declaró Haaland a NRK.

    Además, el encuentro es especial para él, pues se medirá a sus compañeros del City, John Stones y Marc Guehi. Reconoce que será raro, pero está concentrado en ayudar a Noruega a lograr otro resultado sorpresivo.

    «Es raro: pasas más tiempo con ellos que con nadie. Llevo años bromeando con Marc Guehi y John Stones, así que es especial», admitió, según Nettavisen.

  • Secretos del fitness y elogios a Solbakken

    Mantener a su estrella en forma ha sido clave para el éxito de Noruega en un calendario exigente. Haaland atribuyó su estado físico actual tanto a su club como a la selección y destacó que su conocimiento del cuerpo ha mejorado en las últimas temporadas en el Etihad Stadium bajo la dirección de Stale Solbakken.

    «Lo sé desde hace mucho tiempo. Solo tengo que rendir homenaje a Stale y al City», afirmó. «Funciona bien y, como acabo de decir, no se trata solo de jugar tantos partidos. Tienes que prepararte de una forma ligeramente diferente, así es como funciona. Se trata de saber lo que necesitas, y eso es lo que hago. Conozco mi cuerpo, apenas he sufrido lesiones y eso es una buena señal».

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  • HaalandGetty Images

    Nos espera una plaza en las semifinales

    Noruega se mide a Inglaterra con un billete para las semifinales del Mundial en juego. Haaland buscará guiar a su equipo hacia otra sorpresa, mientras Inglaterra maneja la presión de ser favorita.

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