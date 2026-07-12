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Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

Traducido por

Erling Haaland asegura que Inglaterra tiene «suerte» tras ver a su amigo Jude Bellingham callar a los críticos con una actuación «de talla mundial» en el Mundial ante Noruega

E. Haaland
J. Bellingham
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Inglaterra
Noruega vs Inglaterra
Noruega

Erling Haaland advirtió a Inglaterra de que es afortunada por tener a Jude Bellingham, tras ver cómo el centrocampista clasificó a los Tres Leones para las semifinales del Mundial. El delantero del Manchester City fue testigo de la exhibición de Bellingham en el tenso duelo de cuartos que eliminó a Noruega.

  • Grandes elogios de un antiguo compañero de equipo

    Tras la ajustada victoria de Inglaterra sobre Noruega, Haaland dejó de lado la rivalidad para elogiar a su amigo y excompañero en el Borussia Dortmund, Bellingham. La estrella del Real Madrid marcó su segundo doblete consecutivo y llevó al equipo de Thomas Tuchel a las semifinales.

    Pese a la eliminación de Noruega, Haaland admitió que pocos igualan el nivel actual de Bellingham y afirmó: «El Real Madrid e Inglaterra tienen suerte de contar con Jude Bellingham».

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    Acallar a los escépticos en el gran escenario

    Haaland defendió a Bellingham de las críticas por su falta de goles y destacó su actuación contra Noruega.

    «A veces critican a Jude Bellingham por no marcar suficientes goles, pero no se merece esas críticas», afirmó Haaland en defensa del jugador de 23 años. «Es un centrocampista y, aun así, marca goles, se incorpora al ataque y regatea. Es un jugador de talla mundial».

  • El cambio revolucionario definitivo

    La influencia de Bellingham en el campo es tal que los mejores jugadores quieren jugar a su lado. Haaland, quien ya compartía una conexión especial con el centrocampista en la Bundesliga, afirmó que cualquier entrenador aprovecharía la oportunidad de tener al jugador de Stourbridge en su equipo.

    «Todo el mundo quiere a Jude Bellingham en su equipo», afirmó Haaland, y añadió: «Es uno de los mejores jugadores del mundo».

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    Un gran impulso para Thomas Tuchel

    Además de los goles, Inglaterra celebró que Bellingham superara los cuartos de final sin recibir una amarilla que lo hubiera suspendido. Su juego maduro y disciplinado le permite estar disponible para las semifinales. Como las amonestaciones se borran tras esa ronda, podrá jugar la final si Inglaterra vence a Argentina el miércoles.

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