¿¡Erling Haaland al Arsenal!? Un rumor de fichaje «de primera plana» deja atónita a una antigua estrella del Manchester City, mientras el «lío» del fair play financiero genera confusión y perjudica a la «marca» de la Premier League
El Manchester City recurre los veredictos de culpabilidad en el caso del fair play financiero
Tras una investigación de la Premier League que puso bajo la lupa presuntas infracciones de las normas, una comisión independiente declaró culpable al City de bastante más de 100 cargos por presunta mala gestión financiera.
Se ha especulado con sanciones que van desde deducciones de puntos que supondrían el descenso hasta cuantiosas multas y severas prohibiciones de fichar. Aún está pendiente una resolución definitiva, mientras los responsables del Manchester City se defienden y presentan recursos.
- Getty
Las sanciones podrían provocar el descenso de la Premier League
Si al Manchester City se le impusieran sanciones que acabaran costándole su plaza en la máxima categoría, cabría esperar una salida masiva de jugadores de nivel internacional. Ese indeseado proceso de ventas podría incluir al prolífico delantero noruego Haaland, que está en su quinta temporada en el Manchester City.
Su padre, Alf Inge, ha evitado pronunciarse sobre los planes de futuro. Se ha afirmado que los vigentes campeones del norte de Londres están dejando claro que le abrirían de par en par las puertas del Emirates Stadium si un rival habitual quisiera afrontar un nuevo reto y convertirse en amigo.
Por ahora, esos rumores carecen de fundamento, ya que Haaland tiene contrato a largo plazo en Mánchester hasta 2034. Sin embargo, habría que tomar decisiones importantes si el Manchester City se encontrara preparando su participación en la Championship en la temporada 2027-28.
¿Podría el prolífico delantero Haaland acabar en el Emirates Stadium?
Preguntado por los rumores sobre el Arsenal y las distracciones causadas por el fair play financiero en Manchester, Ball, exestrella del Manchester City que habló en colaboración con BetWright, declaró a GOAL: «¡Es la primera noticia que tengo!
»Lo del City es un desastre, ¿no? Todo es un desastre: cómo lo ha gestionado la Premier League y cómo ha permitido que esto ocurra bajo su supervisión. Han tenido la oportunidad de actuar con la situación del Chelsea, que ha tenido que reconocer parte de lo que hizo. Eso ocurrió delante de las narices de la Premier League. Otros clubes han hecho algo, como el Nottingham Forest y el Everton, y las sanciones a esos dos clubes llegaron bastante rápido. Me parecen bastante inmediatas y duras. Es realmente frustrante que se trate de forma diferente a un equipo.
»El Chelsea recibe un tirón de orejas, no había sanciones previstas, no ha habido sanciones para el City, pero esto no da buena imagen al fútbol de la Premier League. No le hace ningún favor a la imagen de toda la competición.
»Los clubes votaron a favor de esto y luego se quejan, así que no pueden querer las dos cosas. Esperemos saber pronto qué va a deparar el caso y qué va a pasar, porque nadie lo sabe, ¿verdad? La Premier League dijo que quiere resolverlo en 12 semanas, como hizo con el caso del Forest y el Everton. Solo el tiempo lo dirá.
»Pero creo que, cuando ves perder al Manchester City en la Premier League, la gente no se lo toma muy en serio ahora mismo: piensa que da igual porque le van a descontar puntos.
»Pero luego ves al City jugar como lo ha hecho en las últimas semanas y piensas: “Bien, vaya, los jugadores tienen la mentalidad para decir que no les importa lo que pase, que quieren ganar partidos”. Como jugador, quieres ganar partidos. Como jugador, estás en una batalla. Si soy lateral y me enfrento a un extremo, quiero ganarle, demostrarme a mí mismo y a quienes me rodean que merezco estar aquí, que soy el mejor jugador y que voy a ganar mi duelo. Los jugadores tienen esa mentalidad; otra cuestión es si podrán mantenerla de aquí al final de la temporada.
»Creo que el Arsenal tiene la confianza que le dio la temporada pasada para ganar la liga. Su defensa es de primer nivel y quien gana la liga normalmente tiene la mejor defensa. El City sigue encajando goles, incluso con la potencia ofensiva que tiene. Pero sí, vaya, ¡Haaland al Arsenal sería un gran titular!»
- Getty/GOAL
El mundo del fútbol, a la espera del fallo definitivo en un largo culebrón
La posibilidad de que Haaland sume su imponente presencia al ataque del Arsenal, con 121 goles en la Premier League en su haber, puede parecer remota por ahora, pero no se puede descartar nada.
Se avecinan más episodios dramáticos en una telenovela deportiva que tiene en vilo al mundo del fútbol, con aficionados y jugadores de todos los rincones del planeta pendientes de descubrir qué le deparan las próximas semanas al Manchester City.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias