Preguntado por los rumores sobre el Arsenal y las distracciones causadas por el fair play financiero en Manchester, Ball, exestrella del Manchester City que habló en colaboración con BetWright, declaró a GOAL: «¡Es la primera noticia que tengo!

»Lo del City es un desastre, ¿no? Todo es un desastre: cómo lo ha gestionado la Premier League y cómo ha permitido que esto ocurra bajo su supervisión. Han tenido la oportunidad de actuar con la situación del Chelsea, que ha tenido que reconocer parte de lo que hizo. Eso ocurrió delante de las narices de la Premier League. Otros clubes han hecho algo, como el Nottingham Forest y el Everton, y las sanciones a esos dos clubes llegaron bastante rápido. Me parecen bastante inmediatas y duras. Es realmente frustrante que se trate de forma diferente a un equipo.

»El Chelsea recibe un tirón de orejas, no había sanciones previstas, no ha habido sanciones para el City, pero esto no da buena imagen al fútbol de la Premier League. No le hace ningún favor a la imagen de toda la competición.

»Los clubes votaron a favor de esto y luego se quejan, así que no pueden querer las dos cosas. Esperemos saber pronto qué va a deparar el caso y qué va a pasar, porque nadie lo sabe, ¿verdad? La Premier League dijo que quiere resolverlo en 12 semanas, como hizo con el caso del Forest y el Everton. Solo el tiempo lo dirá.

»Pero creo que, cuando ves perder al Manchester City en la Premier League, la gente no se lo toma muy en serio ahora mismo: piensa que da igual porque le van a descontar puntos.

»Pero luego ves al City jugar como lo ha hecho en las últimas semanas y piensas: “Bien, vaya, los jugadores tienen la mentalidad para decir que no les importa lo que pase, que quieren ganar partidos”. Como jugador, quieres ganar partidos. Como jugador, estás en una batalla. Si soy lateral y me enfrento a un extremo, quiero ganarle, demostrarme a mí mismo y a quienes me rodean que merezco estar aquí, que soy el mejor jugador y que voy a ganar mi duelo. Los jugadores tienen esa mentalidad; otra cuestión es si podrán mantenerla de aquí al final de la temporada.

»Creo que el Arsenal tiene la confianza que le dio la temporada pasada para ganar la liga. Su defensa es de primer nivel y quien gana la liga normalmente tiene la mejor defensa. El City sigue encajando goles, incluso con la potencia ofensiva que tiene. Pero sí, vaya, ¡Haaland al Arsenal sería un gran titular!»