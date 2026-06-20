El nuevo director, durante su labor como comentarista en la fase final del Mundial, destacó sus profundos vínculos con la región ante los medios. Declaró: «En el Twente, nos interesa Wout Weghorst. Es un chico con raíces en el Twente. Estamos orgullosos de sus logros.

Le conozco a él y a su familia desde hace años y, claro, me encantaría que estuviera con nosotros. ¿Quién no querría un delantero así? Ahora está centrado en el Mundial y quiere ser campeón. Si hay que esperar, se espera.