Erik ten Hag descarta sustituir a Ronald Koeman como seleccionador de los Países Bajos y seguirá como director técnico del equipo neerlandés

Desde la concentración del Twente en Tegelen, Ten Hag desmintió los rumores que le vinculaban con la selección. Aseguró que su compromiso con el club es a largo plazo.

Como recoge el AD, afirmó: «No estoy disponible. Elegí dar este paso. Me centraré en esto al menos dos años más. Disfruto aquí y quiero ayudar al club a seguir avanzando».