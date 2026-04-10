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Erica Parkinson NXGN GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Erica Parkinson: la jugadora más joven convocada por Sarina Wiegman para las Lionesses, que brilla en Portugal y puede jugar con cuatro selecciones

Analysis
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E. Parkinson
World Cup Qualification UEFA
Valadares Gaia
Women's football
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England vs Spain

En el partido de la sub-23 de Inglaterra contra Noruega en noviembre, brilló el talento. Ruby Mace y Maisie Symonds, integrantes de la absoluta de Sarina Wiegman; Gracie Prior, titular en siete de los nueve primeros encuentros con el líder Manchester City; y Martine Fenger, delantera que acababa de debutar con el Barcelona. Sin embargo, quien más brilló fue Erica Parkinson, de solo 17 años, varios años más joven que muchas de sus rivales.

En su debut con la selección sub-23, en una victoria por 1-0, y como la jugadora más joven de ambos equipos hasta que Inglaterra dio entrada a Chloe Sarwie, de 16 años, en los últimos compases de la segunda parte, la creativa centrocampista llamó la atención no solo por sus inteligentes pases y su confianza a la hora de buscar el gol, sino también por su gran capacidad de trabajo.

«Me dijeron que Erica había corrido unos siete kilómetros en la primera parte», declaró Emma Coates, entonces seleccionadora sub-23. «Estaba por todas partes, en el buen sentido. Su energía es contagiosa».

Cuatro meses después de ese debut con la sub-23, Wiegman la convocó para la absoluta, convirtiéndola en la más joven de su mandato.

«Se quedó sorprendida», explicó Wiegman. «Me dijo que se había quedado sin palabras, pero estaba muy contenta, sorprendida y emocionada».

Con derecho a jugar con cuatro selecciones diferentes y habladora de cuatro idiomas, Parkinson no es un nombre muy familiar para los aficionados de las Lionesses, ya que juega al fútbol en Portugal con el Valarades Gaia, con el que debutó con tan solo 15 años. Entonces, ¿quién es esta talentosa centrocampista y qué es lo que ha impresionado tanto a Wiegman como para darle a la joven estrella una oportunidad tan grande?

  • Erica Parkinson England Women 2023Getty Images

    Donde todo comenzó

    Nacida en Singapur de madre japonesa y padre inglés, Parkinson se mudó a Portugal a los 10 años tras el fichaje de su hermano Denis por la cantera del Oporto. Jugó en FC Foz y Leixões, entrenó con el Benfica y, en 2023, debutó como senior en el Valadares Gaia a los 15 años.

    Con cuatro selecciones posibles, Parkinson eligió Inglaterra, pues fue «el primer país que me invitó al centro de entrenamiento nacional», recordó el año pasado.

    «Enviaron a un ojeador a Portugal para verme jugar», recordó. «Entonces jugaba con chicos. Vieron algunos vídeos míos en internet y comprobaron que era medio inglesa. Cuando llegué, me encantó la cultura: todos son amables y ambiciosos. Me gustó cómo Inglaterra trabajaba en los entrenamientos y su estilo de juego».

    Tras brillar con el Valadares Gaia y ganar el premio a mejor joven de la liga portuguesa 2024-25, Parkinson ascendió rápido en las categorías inferiores de Inglaterra: disputó la Euro y el Mundial sub-17 de 2024, luego la Euro sub-19 y, en noviembre, ya estaba con la sub-23.

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  • Erica Parkinson England Women 2025Getty Images

    El gran salto

    En marzo llegó la gran noticia: Parkinson fue convocada por primera vez con la selección absoluta de Inglaterra. Las lesiones de Ella Toone y Grace Clinton dejaban a las Lionesses sin profundidad en el centro del campo, sobre todo en la posición de ‘10’.

    «Ahora toca ver quién sigue», explicó Wiegman. «Erica ha recorrido todo el camino. Juega en Portugal y lo ha hecho bien con la sub-23. Dar el salto de la sub-23 y la competición portuguesa al nivel absoluto es un gran paso, pero tiene la oportunidad de demostrar de lo que es capaz a nuestro nivel».

  • Erica Parkinson England Women 2024Getty Images

    ¿Qué tal va todo?

    El reconocimiento llega en otra excelente temporada de Parkinson en la máxima categoría lusa. Tras ganar el premio al mejor joven la campaña pasada con cuatro goles y tres asistencias en 27 partidos, el jugador de 17 años ya ha repetido esas cifras en la 2025-26, en solo 23 encuentros.

    Su aportación ayuda al Valadares Gaia a aspirar a un mejor puesto: ahora es cuarto, a dos puntos de la clasificación para la Liga de Campeones, tras ser quinto el curso anterior.

  • Erica Parkinson England Women 2026Getty Images

    Principales puntos fuertes

    Parkinson es una creadora de juego nata. Desde el puesto de mediapunta, destaca por su capacidad de disparo, su excelente visión de juego, su precisión en el pase y su comodidad con ambos pies. Con solo 17 años, su confianza le permite cambiar el rumbo del partido.

    Aunque juega adelantada, no evita sus responsabilidades sin balón: presiona con intensidad y gana duelos gracias a su fuerza y energía.

    Además, juega en categoría senior desde los 15 años, lo que le da mayor desarrollo físico y peso en los duelos.

  • Erica Parkinson England Women 2025Getty Images

    Hay margen de mejora

    Parkinson destaca por su formación futbolística en Portugal, donde se acostumbró a un juego más fluido que el de sus compañeras inglesas. Eso es positivo, pero sabe que debe adaptarse.

    «El estilo de Portugal se centra menos en lo táctico», admitió el año pasado. «Cuando vengo aquí, debo activar esa parte de mi cerebro. Necesito ser más disciplinada.

    «No quiero cambiar demasiado, pues las cualidades que aporto se deben al fútbol que juego en Portugal y a cómo me crié. Modifico algunos aspectos, pero otros son mis especialidades, así que no quiero eliminarlos de mi juego».

    Será interesante ver cómo mantiene ese equilibrio a medida que evolucione en el sistema inglés y, más aún, según adónde la lleve su carrera en el club.

    En los próximos años deberá dar nuevos pasos y adaptarse a mayores exigencias. La liga portuguesa tiene buen nivel y algunas de sus jugadoras, como Olivia Smith —traspasada al Arsenal por un millón de libras el verano pasado tras brillar en el Liverpool—, han triunfado en otras divisiones. Parkinson aspira a repetir ese éxito, y todo indica que puede conseguirlo, dada su rápida progresión en las categorías inferiores de Inglaterra y su temprano impacto en Portugal.

  • Fran Kirby England 2023Getty Images

    ¿La próxima... Fran Kirby?

    Es difícil comparar a Parkinson: juega con más ritmo y franqueza que muchas famosas “números 10” del fútbol femenino. Fran Kirby, delantera del Brighton, pieza clave en el Chelsea campeón de Inglaterra y estrella de las Lionesses que ganaron la Eurocopa 2022, podría acercarse.

    A veces jugó más abierta, sobre todo cuando acompañaba a Sam Kerr en el Chelsea, en un rol de libre circulación que le permitía brillar. Su capacidad para marcar y crear juego, así como su confianza ante la portería, recuerdan a Parkinson, que también puede jugar más abierta cuando se requiere. Ambas destacan por su intenso ritmo de trabajo.

  • England Women Training & Media ActivityGetty Images Sport

    ¿Y ahora qué?

    Probablemente muchos clubes ya seguían a Parkinson antes de su convocatoria con Inglaterra, así que es poco probable que siga en el Valadares Gaia tras esta temporada.

    Será fascinante conocer su próximo destino. Varios grandes clubes querrán ficharla, pero es clave que ella elija un equipo con un buen plan de desarrollo y que le garantice minutos, como los que ha tenido en Portugal.

    Con el mercado de fichajes de verano acercándose, pronto surgirán rumores. Por ahora, lo importante es que Parkinson termine la temporada con fuerza en el Valadares Gaia, ayudando al equipo a alcanzar la fase previa de la Liga de Campeones, y que se centre en la próxima concentración de la selección inglesa. Convivir con futbolistas de élite y con jugadoras que han brillado en los escenarios más importantes será una gran experiencia para la joven de 17 años, que, como mínimo, tendrá un asiento en primera fila para el duelo contra la campeona del mundo, España, el martes, aunque no llegue a saltar al campo.

    Podría debutar unos días después, cuando las Lionesses visiten Islandia; si no, ya será un privilegio estar bajo la mirada de Wiegman y conocer de cerca el entorno de Inglaterra. Quizá los aficionados no la vean esta semana, pero seguro que la verán mucho en los próximos años.

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