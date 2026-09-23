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Eric Cantona carga contra Sir Jim Ratcliffe, copropietario del Manchester United, por unos comentarios sobre inmigración «inaceptables» y asegura que no habría fichado por el club
Cantona arremete contra el jefe de INEOS
Cantona ha condenado públicamente a Ratcliffe después de que el propietario minoritario del Manchester United afirmara que el Reino Unido «va cuesta abajo» debido a los problemas de inmigración y prestaciones. Ratcliffe hizo esas controvertidas declaraciones en una reciente entrevista con la BBC, lo que provocó una reacción inmediata del grupo de aficionados musulmanes del club, que exigió su dimisión por unos comentarios «completamente inaceptables».
La situación presenta una clara ironía para Ratcliffe. El multimillonario británico considera a Cantona su jugador favorito e incluso puso el nombre de su sociedad holding, Trawlers Limited, por la infame rueda de prensa de las gaviotas del delantero.
Sin embargo, el sentimiento dista mucho de ser recíproco. En declaraciones al destacado aficionado del United Pete Boyle en su cuenta de TikTok, Cantona dejó claro que las creencias políticas del jefe de INEOS chocan por completo con su propia historia familiar y sus valores.
- AFP
«No puedo aceptar este tipo de cosas»
Cuando le preguntaron si habría completado su famoso traspaso por 1,2 millones de libras desde el Leeds United en 1992 si Ratcliffe hubiera estado al mando, Cantona dio una respuesta contundente.
«No. Claro que no. Sabes lo que pienso de todo esto, de este tipo de política», dijo el exjugador de 60 años. «Y no puedo entender que alguien así pueda decir algo así cuando es uno de los propietarios del club».
El francés destacó después cómo la migración ha moldeado históricamente a los mayores talentos de este deporte. Añadió: «El fútbol es un deporte muy popular. El fútbol está hecho... todos los mejores jugadores proceden de distintas oleadas de inmigración. En todas partes, en Francia, en Inglaterra, en todas partes.
«En Francia, por ejemplo, los mejores jugadores de Francia, todos proceden de distintas oleadas de inmigración. Hice un documental sobre eso, French Football: An Immigrant History. Raymond Kopa, en los años cincuenta, era hijo de inmigrantes polacos que llegaron a Francia, trabajaron en Francia y trabajaron duro en Francia. Y luego los italianos, italianos como Platini. Y luego españoles, como yo, mi madre venía de refugiados españoles. No puedo aceptar este tipo de cosas».
Una relación fracturada
Esta última disputa ahonda la brecha entre el icono del club y la actual directiva. A principios de este año, Ratcliffe se enfrentó a críticas similares y pidió disculpas después de decir a Sky News que el Reino Unido había sido "colonizado por inmigrantes".
Cantona ya había cargado contra el jefe de INEOS en primavera por los amplios cambios operativos y los 450 recortes de empleo en Old Trafford.
"Desde que llegó Ratcliffe, este equipo de directivos intenta destruirlo todo y no respeta a nadie", declaró previamente Cantona. "Incluso quieren cambiar el estadio. El alma del equipo y del club no está en los jugadores. Toda la gente que hay alrededor es como una gran familia".
- Getty Images
Aumenta la presión en Old Trafford
Ratcliffe afronta ahora una crisis de relaciones públicas cada vez más intensa, además de su reestructuración en curso de las operaciones del club. Gestionar las duras críticas de uno de los mejores jugadores de la historia del United no hará más que aumentar el creciente escrutinio que rodea al proyecto deportivo de INEOS.
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