«Eres una leyenda»: se filtra un mensaje del «Spygate» que vincula al Southampton y le costó a los Saints el ascenso a la Premier League

El informe del tribunal de arbitraje sobre la apelación desestimada del Southampton revela la enorme presión que sufrieron los jóvenes empleados durante el escándalo del «Spygate». William Salt, el becario sorprendido grabando el entrenamiento del Middlesbrough desde detrás de un árbol, declaró que temía por su futuro en el club.

«No tenía otra opción y no se me dio la oportunidad de decir que no. Era un becario y hacía lo que me mandaban», declaró. Otro analista confirmó este clima de miedo, recordando que un compañero había sido despedido al inicio de la temporada.

La investigación reveló un mensaje enviado a Salt tras un éxito contra el Oxford United en diciembre: «¡Eres una leyenda! ¡Al entrenador le encantó!». Pese a los elogios, los Saints admiten haber infringido la normativa sobre seguimiento de rivales.

El tribunal no se mostró impresionado por la defensa del Southampton y calificó la operación de espionaje de «plan urdido y decidido» desde los más altos niveles del cuerpo técnico.



