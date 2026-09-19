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«¡Éramos horribles de enfrentar!» - Fabian Hurzeler presume de que el Brighton «desmanteló al mejor equipo de Inglaterra» tras la goleada por 3-0 al Arsenal
Una victoria que marca territorio en la costa sur
El Brighton & Hove Albion prolongó su notable racha de forma al infligir la primera derrota de la temporada en la Premier League al Arsenal de Mikel Arteta. El Brighton llegó al partido rebosante de confianza tras sus recientes victorias sobre el Coventry City y el Manchester United, y trasladó ese impulso a una actuación dominante ante uno de los aspirantes al título.
Hurzeler estaba, como era lógico, encantado con la forma en que llegó la victoria, reconociendo la magnitud de vencer a un equipo de la talla del Arsenal. En declaraciones a Match of the Day, el técnico del Brighton afirmó: «Fue una victoria especial. No solo porque jugamos contra el mejor equipo de Inglaterra, sino también por la actuación. Estoy realmente orgulloso de mi equipo. Siempre es importante disfrutar de estos momentos. Fuimos horribles para jugar contra nosotros».
- Getty Images Sport
El Arsenal, silenciado por una lección táctica magistral
El Arsenal, que había llegado al Amex después de nueve victorias consecutivas en la liga, se mostró inusualmente desconcertado ante el sistema de presión alta del Brighton. Pascal Gross abrió el marcador en el minuto 31 con un disparo preciso desde la frontal del área tras golpear en el poste. Bukayo Saka tuvo una ocasión clarísima para empatar justo antes del descanso, después de un remate desviado de Martin Odegaard, pero no logró aprovecharla. El Brighton castigó al Arsenal segundos después, cuando Charalampos Kostoulas se giró dentro del área para doblar la ventaja.
La disciplina táctica mostrada por el Brighton dejó atónitos a los visitantes, que tuvieron dificultades para imponer algún control en la batalla del centro del campo. Hurzeler destacó el espíritu colectivo dentro de su vestuario y subrayó la profundidad de recursos de la que dispone. El técnico alemán explicó: "Intensidad, intensidad, ganar los duelos individuales... tenemos que tener la convicción de competir con los mejores equipos de la liga. Mis jugadores realmente confían unos en otros sobre el césped. Si un jugador no está, otro puede reemplazarlo. En general queríamos ser realmente buenos en cada fase. Necesitábamos estar al máximo nivel".
Pascal Gross marca el camino
La influencia de Gross fue un tema constante durante toda la tarde, ya que el veterano mediapunta no solo marcó el primero, sino que también dio la asistencia del tercer gol. Chema Andres se elevó por encima de todos para cabecear a la red un córner de Gross a los 12 minutos de la segunda parte, poniendo fin prácticamente al partido como espectáculo.
Al hablar de la contribución del internacional alemán, Hurzeler añadió: «Disfruta en el campo marcando goles. De verdad puedes confiar en él y hace mucho mejores a los compañeros que le rodean». La victoria se vio además reforzada por una sólida actuación defensiva, con el fichaje veraniego Pascal Struijk impresionando en su primera titularidad en la Premier League con el club.
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La humildad sigue siendo clave para Hurzeler
El resultado permite al Brighton escalar hasta la tercera plaza de la clasificación de la Premier League, a solo dos puntos del liderato. Para el Arsenal, la derrota supone un golpe importante para su dinámica, ya que se queda en segunda posición por diferencia de goles, pero con un partido más que el Manchester City.
De cara a los próximos encuentros, el técnico del Brighton instó a su equipo a mantener la concentración. «Vamos partido a partido. Después del parón internacional tenemos muchos partidos. Después de victorias como esta tenemos que mantener la humildad y entender por qué hemos conseguido esta victoria. Tenemos que seguir así», concluyó Hurzeler.
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