El centrocampista brasileño pasó cinco años en Old Trafford antes de marcharse al gigante turco Fenerbahce antes de la temporada 2023-24, durante la etapa de Ten Hag, después de haber ganado la Copa de la Liga y alcanzado la final de la FA Cup durante su etapa en Mánchester.

«Ten Hag era tácticamente muy bueno, pero con el grupo era una mierda», desveló Fred durante una aparición en el Charla Podcast, según recoge ESPN. Los comentarios del centrocampista ponen de relieve una división importante entre las instrucciones técnicas del entrenador y sus habilidades interpersonales, algo que Fred cree que acabó perjudicando la armonía dentro de la plantilla durante un periodo turbulento para uno de los gigantes de la Premier League.