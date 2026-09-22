Hall ha comprometido su futuro con el Newcastle al firmar una ampliación de contrato que le mantendrá en St James' Park hasta el verano de 2031. El defensa de 22 años fue objeto de un importante interés por parte del Manchester United durante el mercado de fichajes de verano, pero el Newcastle se resistió firmemente a cualquier posible acercamiento.

Hall también tenía muchas ganas de seguir en Tyneside después de quedar convencido por la clara visión presentada por el recién nombrado entrenador Jaissle. La decisión del defensa ya ha dado sus frutos, con el lateral firmando un sólido inicio de temporada y marcando en la victoria por 2-1 del Newcastle sobre el Hull City, un resultado que aupó al equipo hasta la novena plaza de la Premier League.

El canterano del Chelsea también ha logrado regresar a la selección inglesa después de haberse quedado anteriormente fuera de la convocatoria para el Mundial.



