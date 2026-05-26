Getty Images Sport
Traducido por
«Era una broma»: el aficionado del Manchester City involucrado en el «incidente de la botella», que se hizo viral, responde a las estrellas del Arsenal que se burlaron de él tras ganar la Premier League
Las estrellas del Arsenal responden tras conquistar el título
El aficionado del Manchester City que se hizo viral por fingir que recogía las lágrimas de los seguidores del Arsenal en una botella ha respondido tras convertirse en el blanco de las celebraciones del equipo de Mikel Arteta. El Arsenal ganó su primer título de la Premier League en 22 años tras el empate del City ante el Bournemouth. El resultado desató la locura entre los Gunners, que recordaron la vieja etiqueta de «bottlers» que persigue al club.
Gabriel Magalhães publicó en Instagram una imagen dividida con las reacciones opuestas de Rehman y el pie de foto: «¿Piensas demasiado?». Bukayo Saka y Myles Lewis-Skelly también bromearon sobre las críticas en un vídeo del vestuario mientras sostenían botellas de champán.
Rehman insiste en que no hay rencor
Rehman, aficionado del City, habló con la plantilla del Arsenal tras perder el título y afirmó no sentir resentimiento. Además, bromeó sobre la posibilidad de que el Arsenal conquiste la Liga de Campeones.
En declaraciones a talkSPORT afirmó: «Disfrutad del momento. Os ha costado 22 años ganar la liga, así que no me molesta. Era una broma que se os fue de las manos. Si lo defendéis, genial, y si ganáis la Champions quizá tenga que mudarme a la luna. Os deseo suerte».
El Arsenal pone fin a años de frustración
El título del Arsenal puso fin a un periodo duro en el que el Manchester City de Pep Guardiola les superó en varias ocasiones. Los Gunners habían sido subcampeones las tres temporadas anteriores, pero al fin celebraron el título. Es su primera liga desde la era de los «Invincibles» en 2004.
- Getty Images Sport
La atención se centra ahora en la gloria de la Liga de Campeones
El Arsenal se centra ahora en la final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain, que se jugará en Budapest a finales de este mes. Ganar significaría un histórico doblete de Premier League y Liga de Campeones para el equipo de Arteta.