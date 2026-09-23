AFP
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«¡Era mi héroe!»: Jarrad Branthwaite revela la sorprendente influencia de Sergio Ramos antes del choque contra España
Branthwaite vuelve con Inglaterra tras un avance en su recuperación en Alemania
El central del Everton Jarrad Branthwaite celebró su regreso a la selección de Inglaterra en St George's Park antes de su partido de la UEFA Nations League contra España. Tras repetidos contratiempos en los isquiotibiales, el jugador de 24 años siguió en Alemania un programa especializado de rehabilitación holística de cuatro semanas para fortalecer tanto el cuerpo como la función cerebral.
Branthwaite elogió al entrenador del Everton, David Moyes, por sugerir este tratamiento poco convencional durante el parón veraniego.
El defensa zurdo aspira ahora a afianzarse en la renovada selección dirigida por Thomas Tuchel.
- Anadolu Agency
La estrella del Everton revela que Sergio Ramos era su ídolo de la infancia
En una rueda de prensa previa al duelo contra España, Branthwaite señaló al ex capitán del Real Madrid Sergio Ramos como su principal inspiración futbolística. El central del Everton recordó que, cuando era joven, estudiaba los Clásicos, admirando la agresividad de Ramos en las entradas, sus cualidades de liderazgo y su amenaza goleadora.
Branthwaite explicó que modelar su juego a partir de la leyenda española le ayudó a desarrollar un perfil defensivo completo.
«Cuando era pequeño, solía ver muchos partidos del Real Madrid y del Barcelona», declaró Branthwaite. «Vi el gran líder que era Sergio Ramos, el tipo de defensa agresivo que era, y además marcaba muchos goles. Tenía un juego muy completo, así que probablemente era una buena persona en la que basar tu juego».
Tuchel exige una victoria total durante toda la campaña de la Nations League
Branthwaite expuso las instrucciones explícitas del seleccionador Thomas Tuchel a la plantilla al llegar a la concentración. Tuchel indicó a los jugadores que expresaran sus cualidades naturales, con el objetivo de lograr la victoria total en la Nations League para construir una cultura ganadora antes de los grandes torneos.
El técnico enfatizó que ganar trofeos impulsa directamente la unión de la plantilla y una dinámica de élite.
«El mensaje del seleccionador fue llegar hasta el final en la competición y ganarla», añadió Branthwaite. «Ganar la Nations League sería algo muy positivo para nosotros. El mensaje era completar los diez partidos y sacar un resultado en todos ellos».
- Getty Images Sport
Inglaterra aspira a conquistar un título ante España en Wembley
Inglaterra se prepara para una exigente prueba táctica contra España, con Branthwaite deseoso de demostrar sus capacidades defensivas en duelos individuales. El defensa zurdo aspira a aportar equilibrio táctico, velocidad para responder a balones a la espalda y dominio aéreo a Inglaterra.
Reencontrado con su compañero en el Everton Jordan Pickford, Branthwaite busca consolidarse como titular internacional a largo plazo.
Inglaterra afronta su calendario de la Liga de Naciones decidida a asegurarse el primer puesto de su grupo.
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