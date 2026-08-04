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«Era la opción correcta»: Marc-Andre ter Stegen se sincera sobre su salida del Barcelona tras completar su cesión al Ajax
Un camino complicado hacia Ámsterdam
Ter Stegen ha comenzado oficialmente un nuevo capítulo en su carrera tras completar su cesión al Ajax por una temporada. El guardameta alemán permanecerá en Ámsterdam hasta 2027. Tras anunciarse su llegada, Ter Stegen admitió que las negociaciones se prolongaron más de lo esperado, pero se mostró encantado de completar por fin el movimiento. El jugador de 34 años explicó que las conversaciones con la dirección del Ajax le convencieron rápidamente de que era la decisión correcta, pese al peso emocional de dejar el Camp Nou después de una década de servicio.
"Las cosas buenas llevan tiempo. Al final todo salió bien y estoy feliz de estar aquí", dijo. "Cuando hablé por primera vez con Jordi Cruyff, enseguida sentí que era la opción adecuada. Conozco al entrenador (Michel) y también conozco a Daley Blind. Hablé con ellos sobre el proyecto y fueron muy convincentes".
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Demostrando su estado físico tras sus problemas en el Girona
Una de las grandes dudas en torno a la llegada de Ter Stegen era su estado físico tras una campaña marcada por las lesiones durante su cesión en el Girona, que generó dudas sobre su resistencia a largo plazo al máximo nivel. El alemán dejó claro que está totalmente recuperado y listo para volver a jugar con regularidad, descartando la preocupación de que su cuerpo pueda sufrir por las exigencias de la liga neerlandesa.
«En el Barcelona empecé un poco más tarde que en el Ajax, pero llevo entrenándome desde el 2 de julio. Estoy en plena forma y muy feliz de disfrutar sobre el campo y jugar sin ningún problema», confirmó.
La conexión de Frenkie de Jong
Durante la entrevista, su excompañero Frenkie de Jong apareció en un vídeo de bienvenida para el portero, lo que ilustró el fuerte vínculo entre ambos jugadores, que pasaron varios años juntos en el vestuario del Barcelona. Ter Stegen respondió con una sonrisa y reconoció la influencia del centrocampista neerlandés en su decisión de mudarse a los Países Bajos.
Para Ter Stegen, contar con un amigo como De Jong en quien apoyarse para pedir consejo sobre la vida en Ámsterdam ha hecho que la transición sea mucho más sencilla que en un traslado internacional habitual. «¡Es mi agente! Frenkie conoce Ámsterdam muy bien. Siempre es sincero y sus palabras me dieron mucha tranquilidad. Es bueno saber que estoy en buenas manos», comentó Ter Stegen.
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Un nuevo comienzo en el Johan Cruyff Arena
Tras perder su sitio en el Barcelona y soportar dos temporadas interrumpidas por las lesiones, Ter Stegen ve en el Ajax la oportunidad perfecta para reconstruir su carrera y recuperar su estatus como uno de los porteros de élite de Europa. El veterano guardameta está decidido a demostrar que sus mejores años no han quedado atrás, incluso cuando entra en el tramo final de su carrera como jugador.
«Queremos llevar al Ajax de vuelta a la cima. Es un club con una enorme historia y un gran prestigio internacional. Estoy convencido de que va a ser una buena temporada», concluyó Ter Stegen. «Siempre fue una sensación especial venir a jugar a este estadio. Siempre pensé que era precioso. Ahora estoy muy feliz de llamar a la Johan Cruyff Arena mi casa».
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