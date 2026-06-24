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«Era importante que nuestro capitán marcara»: Bruno Fernandes, aliviado al ver a Cristiano Ronaldo estrenar su cuenta goleadora con Portugal en el Mundial de 2026
Ronaldo arranca con buen pie en el Mundial
Fernandes celebró que su compañero en la selección, Ronaldo, marcara su primer gol en la goleada 5-0 a Uzbekistán. El centrocampista del Manchester United dio la asistencia del tercer tanto luso, que calmó la presión tras el empate inicial con la República Democrática del Congo.
Tras el partido, Fernandes admitió su alegría por ver a Ronaldo silenciar a los críticos con su gol y subrayó lo especial que es jugar con él en un gran escenario internacional.
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Fernandes destaca la importancia de Ronaldo
Ronaldo respondió a una semana de intenso escrutinio marcando el primer gol en el minuto seis, antes de sumar un segundo antes del descanso. Con ello, Ronaldo hizo historia al convertirse en el primer jugador masculino en marcar en seis Mundiales diferentes. Fernandes reconoció la magnitud de este logro y la absoluta necesidad de que su líder estuviera en plena forma.
Fernandes declaró: «Era importante que nuestro capitán marcara. Para nosotros era fundamental que marcara. Es nuestro jugador clave en ataque. Estamos muy contentos por él».
Fernandes añadió: «Siempre es especial dar una asistencia con la selección, sobre todo en el Mundial, que es un torneo especial».
Bruno centra su atención en el equipo
Aunque Ronaldo acaparó los titulares, Fernandes sabe que su momento de brillar llegará. Fernandes disfrutó de una temporada sensacional con el United, batiendo el récord histórico de la Premier League de más asistencias, con 21 en una sola campaña. A pesar de estas estadísticas individuales, Fernandes sigue centrado en Portugal.
Explicó: «Lo importante es que Portugal marque, sea yo o no. Hemos hecho muchos goles y estamos contentos. Estoy aquí para asistir a mis compañeros, sea o no el momento de marcar. Mi oportunidad llegará cuando más se necesite».
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¿Y ahora qué?
Portugal viajará a Miami para enfrentarse a Colombia el sábado en un partido decisivo por el primer puesto del Grupo K. Colombia ya se aseguró el pase a las eliminatorias tras ganar sus dos primeros partidos. Fernandes y Ronaldo deberán mantener su compenetración para garantizar que Portugal finalice primero de grupo.