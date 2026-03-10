«Era confuso»: el mayor defecto de Rayan Cherki revelado por su excompañero en el Lyon, a pesar de la «increíble» habilidad del centrocampista del Manchester City

«Ah, Rayan podía hacer cosas increíbles. Excepto que hacía demasiado», reveló el portero Riou, que pasó dos años con Cherki en el Lyon, a So Foot. «Podía regatear a cuatro jugadores, pero cuando tenía que pasar el balón porque había conseguido desmarcarse, no lo hacía para intentar otra cosa. Era desconcertante, sí, pero al cabo de un tiempo te das cuenta de que no va a pasar el balón, así que te mantienes concentrado en él.

Cuando eres portero, intentas anticiparte a un recorte, por ejemplo, y, de hecho, al cabo de un tiempo, te das cuenta de que va a intentar volver a regatear o hacer un pase por encima, así que te mantienes concentrado en él, lo que significaba que acababa perdiendo su concentración y eficacia».