«¡Era como Lionel Messi!» - Se aconsejó al Leeds que no aceptara ofertas por la estrella de la selección estadounidense Brenden Aaronson durante el mercado de fichajes de verano

Aaronson llegó a West Yorkshire en verano de 2022 como una promesa tras un traspaso de 25 millones de libras (33 millones de dólares). Su primera temporada, con un solo gol, fue decepcionante, y el Leeds descendió de la Premier League.

La afición criticó que varios jugadores abandonaran el club de inmediato, y Aaronson se marchó cedido al Unión Berlín. Regresó para la temporada 2024-25 en la Championship con mucho que demostrar, pero siguió acaparando atención negativa.

El título de esa campaña reconcilió a parte de la afición, aunque aún se dudaba de su nivel. En 2025-26, su trabajo y cuatro goles cambiaron la dinámica y le abrieron las puertas de la selección para el Mundial que se disputaría en casa.