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Goal.com
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Brenden Aaronson Leeds 2025-26Getty
Chris Burton

Traducido por

«¡Era como Lionel Messi!»: aconsejan al Leeds que no invite a recibir ofertas por la estrella del USMNT Brenden Aaronson en el mercado de fichajes de verano

B. Aaronson
Leeds
Premier League
USA

Leeds United ha sido advertido de que no debe escuchar ofertas por la estrella de la USMNT Brenden Aaronson, y Matt Kilgallon ha explicado a GOAL por qué el delantero estadounidense fue «como Lionel Messi» por momentos la temporada pasada, después de adaptarse al fútbol inglés. El mediapunta, de enorme despliegue, por fin se ha ganado a una afición escéptica en Elland Road, pero entra en el último año de su contrato.

  • Aaronson fichó por el Leeds por 25 millones de libras en 2022

    Aaronson llegó a West Yorkshire en el verano de 2022 como una promesa ilusionante, en un traspaso por valor de 25 millones de libras (33 millones de dólares). Su primera temporada, en la que solo marcó un gol, terminó en decepción, ya que el Leeds descendió de la Premier League.

    Los aficionados no se tomaron nada bien que algunos jugadores abandonaran el barco de inmediato, y Aaronson puso rumbo a Alemania cedido al Union Berlin. Volvió a los planes del Championship en 2024-25, pero tenía mucho que demostrar y siguió atrayendo una atención no deseada durante un tiempo.

    Una campaña coronada con el título ayudó a recuperar a algunos para su causa, pero seguían existiendo dudas sobre si el jugador de 25 años estaba hecho para la vida entre la élite. Su despliegue físico y sus cuatro goles ayudaron a cambiar la dinámica en 2025-26, al tiempo que le aseguraban un puesto en los planes de su selección para un Mundial en casa.

    • Anuncios
  • Brenden Aaronson Leeds 2025-26Getty

    La estrella de la selección de Estados Unidos Aaronson se ha ganado a la afición del Leeds

    Todavía no se ha acordado una ampliación de su contrato en Elland Road, así que ¿se plantearía el Leeds vender si llegaran ofertas en el actual mercado? Preguntado sobre lo que debería depararle el futuro a Aaronson, el exdefensa del Leeds Kilgallon, en declaraciones exclusivas a GOAL en asociación con un código promocional de Kalshi, dijo: “Hubo momentos incluso en el Championship, cuando ascendieron, en los que no era el favorito de la afición. Y luego, al inicio de la Premier League, recibió algunas críticas. ¡A veces yo habría sido titular por delante de él, dado lo que pensaban algunos aficionados sobre él!

    “Pero le dio la vuelta. Durante probablemente los últimos tres cuartos de la temporada, media temporada, en la Premier League, era como Messi. Era una auténtica locura y logró que toda la afición cambiara de opinión hasta decir: ‘este chico es un jugador’.

    “Su actitud es brillante. Obviamente, al entrenador le gusta. Me sorprende que no esté siendo titular en el Mundial, la verdad. He visto algunos partidos y ha estado en el banquillo”.

  • Por qué el Leeds debería recelar de dejar salir a Aaronson

    Kilgallon añadió las importantes cualidades intangibles que Aaronson aporta a la plantilla de Daniel Farke: «Puedes decir que quizá necesitas mejorar, pero también tienes que mantener bien ese vestuario. Creo que puedes traer jugadores y mejorar el equipo, pero aun así tienes que tener buenos chicos ahí dentro. Y creo que a Farke le gusta eso.

    «He oído que Brenden Aaronson cae bien. El vestuario está bien ahí. Hay que tener cuidado con a quién traes ahora. Quiero decir, miras al Chelsea y cosas así. Ese vestuario parece horrible, ¿no? Han metido a todos estos jugadores, con los que han mejorado el equipo, y les han dado 200.000 libras a la semana, pero a mí me parece que ahí hay veneno. Y no creo que eso sea lo que quiere Farke, ni ninguno de los aficionados del Leeds United ni los propietarios».

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  • Brenden Aaronson USMNT 2026 World CupGetty

    Mercado de fichajes: Aaronson, en el escaparate del Mundial

    Aaronson está ahora mismo en el escaparate más visible y Mauricio Pochettino le dio la titularidad en el último partido del Grupo D del Mundial de Estados Unidos contra Turquía.

    Esperará tener más minutos en un duelo de dieciseisavos de final contra Bosnia y Herzegovina, y durante el intento en curso de llegar lejos en un gran torneo internacional. Una vez que ese evento llegue a su fin, la atención volverá a centrarse en los asuntos de club y en lo que ocurra a continuación en los frentes contractual y de fichajes en el Leeds.

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