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¡Equipo GB y Tres Leones! La experiencia olímpica ayuda a Inglaterra a buscar la gloria mundialista bajo el calor de Norteamérica
La fórmula olímpica para el éxito
Para afrontar la humedad de Norteamérica, la Federación de Fútbol consultó a expertos británicos. Tuchel confirmó que su cuerpo técnico trabajó con especialistas mundiales y preparó a los jugadores para temperaturas cercanas a los 35 °C.
En declaraciones a Sky Sports News, Tuchel explicó: «Conocemos la reacción individual de los jugadores al calor y tenemos estrategias de enfriamiento. Hemos trabajado con el Equipo GB y con especialistas mundiales para idear soluciones que ayuden a la adaptación. Sabemos exactamente cuánto tiempo exponerlos en la pretemporada y cuál es el tiempo ideal de entrenamiento bajo el sol».
Como parte de esta preparación, en junio viajaron a Barcelona para someterse a pruebas en cámaras de calor y controlar su recuperación con tabletas biométricas.
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Sin excusas para los Tres Leones
Aunque el clima de Norteamérica y la altitud de México son obstáculos, Tuchel rechaza que su equipo se sienta víctima. Los Tres Leones debutarán contra Croacia en un estadio climatizado, un inicio más llevadero antes de afrontar las inclemencias en la fase de grupos.
«Las condiciones no son nuestro mayor enemigo, pero tampoco nos benefician tras una temporada larga y exigente», admitió Tuchel. «Habrá muchos retos en este Mundial. El calor es uno, pero ya estamos preparados. Es un factor, no una excusa; simplemente es un obstáculo que debemos superar».
Fomentar la confianza antes del vuelo a Miami
A pesar de algunas decisiones difíciles sobre la plantilla, Tuchel está convencido de que el grupo que viaja a Miami es el correcto para traer el título. El alemán insiste en que la calidad mostrada en los últimos entrenamientos le ha convencido de que Inglaterra puede sumar una segunda estrella a su camiseta.
Tras retomar los entrenamientos y las reuniones en Florida, vi tanta calidad que recuperé toda la confianza y la ilusión de que podemos llegar lejos. No veo la hora de subir al avión, girarme y sentir al fin al equipo detrás de mí, llegar a Florida y hacer lo que más me gusta: ser entrenador».
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Cómo afrontar las ausencias de grandes nombres
Mantener la armonía en la plantilla ha sido clave para el exentrenador del Chelsea, aunque eso implicara difíciles llamadas a los jugadores que se quedaban en casa. Tuchel prefirió un grupo basado en la química antes que en la reputación, dejando fuera a figuras consolidadas como Phil Foden y Cole Palmer.
El técnico se conmovió con la reacción de los excluidos, que mostraron gran profesionalidad. «Tuvimos respuestas preciosas y emotivas, incluso de quienes no fueron convocados y nos desearon lo mejor», reveló. «Su actitud demuestra que vamos por el buen camino y eso me ilusiona».