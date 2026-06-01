¡Equipo GB y Tres Leones! La experiencia olímpica ayuda a Inglaterra a buscar la gloria mundialista bajo el calor de Norteamérica

Para afrontar la humedad de Norteamérica, la Federación de Fútbol consultó a expertos británicos. Tuchel confirmó que su cuerpo técnico trabajó con especialistas mundiales y preparó a los jugadores para temperaturas cercanas a los 35 °C.

En declaraciones a Sky Sports News, Tuchel explicó: «Conocemos la reacción individual de los jugadores al calor y tenemos estrategias de enfriamiento. Hemos trabajado con el Equipo GB y con especialistas mundiales para idear soluciones que ayuden a la adaptación. Sabemos exactamente cuánto tiempo exponerlos en la pretemporada y cuál es el tiempo ideal de entrenamiento bajo el sol».

Como parte de esta preparación, en junio viajaron a Barcelona para someterse a pruebas en cámaras de calor y controlar su recuperación con tabletas biométricas.