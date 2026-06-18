El portero Vozinha, de 40 años, debutó con Cabo Verde en el Mundial ante España y mantuvo el 0-0.

El 0-0 final fue un triunfo para los «Tiburones Azules». Vozinha, del Chaves de la segunda división lusa, realizó siete paradas y mantuvo un xG de 2,1. En cuestión de horas, sus seguidores en Instagram saltaron de 50 000 a 13,4 millones.