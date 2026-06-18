Ya terminó la primera jornada del Mundial. Hubo sorpresas y varios jugadores brillaron con su selección. ¿Quiénes fueron los mejores? Voetbalzone los reúne en el Once de la 1.ª Jornada.
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Equipo de la primera jornada del Mundial: el magistral hat-trick de Messi, el héroe caboverdiano Vozinha y Balogun, autor de un gol, en una selección estadounidense llena de energía
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Portero: Vozinha (Cabo Verde)
El portero Vozinha, de 40 años, debutó con Cabo Verde en el Mundial ante España y mantuvo el 0-0.
El 0-0 final fue un triunfo para los «Tiburones Azules». Vozinha, del Chaves de la segunda división lusa, realizó siete paradas y mantuvo un xG de 2,1. En cuestión de horas, sus seguidores en Instagram saltaron de 50 000 a 13,4 millones.
Lateral derecho: Daniel Muñoz (Colombia)
Daniel Muñoz no es el lateral derecho más destacado de este Mundial, pero ante Uzbekistán cumplió con Colombia.
Los cafeteros presionaron a la defensa debutante, y justo antes del descanso Muñoz, asistido por Luis Díaz, marcó el 1-0. Colombia controló atrás y cerró el 3-0 ante el equipo de Fabio Cannavaro.
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Defensa central: Virgil Van Dijk (Países Bajos)
Holanda debutó el domingo ante Japón. Virgil van Dijk, su capitán, marcó de cabeza el 1-0 y entró en el Equipo de la Jornada.
Es su segundo Mundial y, como capitán, aspira a dar a Holanda su primer título. Aunque los tulipanes se adelantaron dos veces, el equipo de Ronald Koeman no mantuvo la ventaja y el duelo acabó 2-2. El sábado Holanda enfrentará a Suecia.
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Lateral izquierdo: Nathaniel Brown (Alemania)
Aunque Brown es un nombre poco conocido en la selección alemana, este lateral izquierdo progresa rápidamente y brilló en el debut contra Curazao. El defensa del Eintracht de Fráncfort, seguido por el Bayern de Múnich, marcó un gol y dio una asistencia en la goleada por 7-1.
Primero asistió a Nico Schlotterbeck y luego anotó el 5-1.
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Centrocampista defensivo: In-beom Hwang (Corea del Sur)
En el Mundial juegan muchos futbolistas de la Eredivisie, como In-beom Hwang, clave para Corea del Sur. Tras ir por detrás ante la República Checa, los surcoreanos, liderados por Hwang, dieron la vuelta al partido.
Tras una veloz arrancada, el centrocampista dribló a dos rivales, incluido el portero del PSV Matej Kovář, y levantó el balón por encima de él para empatar. Poco después, asistió en el 2-1 de Corea del Sur. Desde la banda envió un centro preciso que Hyeon-gyu Oh, ingresado desde el banco, remató sin marca para sellar el 2-1.
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Centrocampista central: Yasin Ayari (Suecia)
Suecia debutó con un 5-1 sobre Túnez en el Mundial. Tras un largo proceso de clasificación, el equipo escandinavo mostró su candidatura al título.
El centrocampista Ayari fue clave ante los africanos. Ya en el minuto siete marcó al enviar el balón con una potencia impresionante al fondo de la red. Este jugador diestro de 22 años tiene padre tunecino y podría haber jugado incluso con esa selección, pero finalmente se decantó por Suecia. Cuando marcó, celebró su gol con discreción. En los últimos segundos repitió la hazaña y sentenció el 5-1. El sábado Suecia se medirá a los Países Bajos.
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Centrocampista ofensivo: Ismael Saibari (Marruecos)
Marruecos comenzó fuerte en la fase final del Mundial. El país norteafricano igualó 1-1 ante Brasil, su principal rival en el Grupo C. El mediocampista Ismael Saibari robó el protagonismo.
El mediocampista del PSV abrió el marcador: corrió hacia el portero y levantó el balón por encima de Alisson con elegancia, dejando sin opciones al guardameta del Liverpool. Los Leones del Atlas dominaron, pero al final se conformaron con un punto tras el gol de Vinícius Júnior (1-1).
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Extremo derecho: Lionel Messi (Argentina)
La selección no estaría completa sin Lionel Messi. Este verano, la leyenda del fútbol buscará revalidar el título mundial con Argentina, y el país ha iniciado el torneo de forma impresionante. La Albiceleste venció a Argelia, que días antes había sorprendido a Holanda en De Kuip (0-1). Argentina dominó y ganó con comodidad.
El partido terminó 3-0, con los tres goles de Messi. A sus 38 años, el delantero del Inter de Miami llevó solo a su equipo a la victoria y demostró que sigue entre los mejores del mundo.
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Delantero derecho: Folarin Balogun (Estados Unidos)
En la segunda jornada, Estados Unidos, uno de los anfitriones, venció a Paraguay. El equipo de Mauricio Pochettino dominó la primera parte. El delantero Balogun marcó dos goles.
Tras el autogol paraguayo, el ariete de 24 años confirmó su peso en el partido con dos tantos de bella factura. Con un delantero tan certero como Balogun, la ilusión de llegar lejos en casa cobra fuerza.
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Delantero izquierdo: Kylian Mbappé
Llegó otro Mundial para Mbappé y eso significa goles. El capitán de Les Bleus, que casi nunca decepciona con la camiseta de su selección, lo demostró en el partido inaugural contra Senegal. Tras un primer tiempo complicado, Francia mejoró.
Las estrellas Michael Olise y Mbappé asumieron el mando y guiaron a Francia hacia un 3-1. Tras una jugada de penalti no pitado a Mbappé, el delantero del Real Madrid marcó el 1-0 tras pase de Olise. Inmediatamente después del empate senegalés, Mbappé disparó desde lejos y, con enorme potencia, volvió a batir al portero, reafirmando su candidatura a la Bota de Oro.
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Extremo izquierdo: Elijah Just (Nueva Zelanda)
Cerramos con una sorpresa: el extremo izquierdo de Nueva Zelanda, Elijah Just. Oceanía llegó al torneo en el puesto 85 de la clasificación FIFA, el más bajo del Mundial. Pocos esperaban que Nueva Zelanda llegara lejos, pero el equipo le arrebató un empate a Irán en un partido con muchos goles.
Just puso a su equipo por delante en dos ocasiones ante Irán y formó una dupla letal con el delantero del Nottingham Forest, Chris Wood, quien le sirvió dos asistencias. Así, los All Whites sumaron un punto y podrían extender su racha de partidos sin perder en Mundiales: en 2010 empataron sus tres encuentros en la fase final.