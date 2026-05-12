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Brazil England WC 26 kits Nike
Renuka Odedra

Traducido por

Equipaciones para el Mundial 2026: reveladas las camisetas de Argentina, Brasil, Portugal, Inglaterra y el resto de grandes selecciones

CULTURE
KITS
World Cup

Anima a tu equipo a tiempo para un verano de fútbol

El invierno se acerca, pero ya falta menos para el Mundial de 2026. Comienza el 11 de junio y lo organizan Estados Unidos, México y Canadá.

Consigueyalas equipaciones en Fanatics.

Lionel Scaloni y Argentina intentarán defender el título obtenido en Catar 2022, el tercero de la Albiceleste gracias a Lionel Messi.

De cara al torneo, marcas como adidas, Nike y PUMA han presentado nuevas equipaciones. El 5 de noviembre de 2025 adidas lanzó las camisetas locales de 22 selecciones, entre ellas la campeona Alemania, España, Bélgica y la anfitriona México. La colección fusiona identidades históricas con un estilo moderno y vanguardista.

adidas WC kits adidas

La gama de camisetas refleja la esencia de cada nación con colores y estampados que homenajean su identidad. Desde su historia y paisajes hasta su arquitectura y diseños clásicos, cada modelo une a los aficionados en torno a su pasión por el país.

El 20 de marzo de 2026, adidas presentó las equipaciones de visitante de las 25 federaciones asociadas. Inspiradas en la cultura de cada país, reinterpretan la estética clásica de la Copa del Mundo —patrones geométricos y líneas verticales estilizadas— con un toque moderno que conecta a aficionados y jugadores. 

PUMA WC kits PUMA

El trébol de adidas, símbolo de su legado, regresa al pecho derecho de cada camiseta por primera vez en 36 años.  Cada modelo rinde homenaje a la cultura futbolística de los 90, se ha actualizado para cumplir con las exigencias de hoy y se ha confeccionado con orgullo para la comunidad de jugadores y aficionados que las lucirán. 

El 20 de marzo de 2026 Nike cerró las presentaciones con las equipaciones de local y visitante de varias federaciones, resaltando su legado y proyectando optimismo de cara al futuro. 

Nike football home kitsNike

Otro elemento clave de esta visión es la tecnología de refrigeración de alto rendimiento Aero-FIT de Nike, que usa diseño computacional y un tejido especializado para cada puntada y ayuda a los deportistas a mantenerse frescos en las condiciones extremas previstas durante el torneo de este verano.

El 24 de marzo de 2026 PUMA presentó las equipaciones de sus selecciones para el Mundial, inspiradas en identidad y tradición. Cada diseño refleja la cultura y el espíritu de cada nación, pensado para el más alto nivel de juego y para conectar con la pasión de todos los aficionados.

Da igual si lo sigues desde casa, organizas una fiesta con amigos o viajas al torneo: vístete a la altura. En GOAL te contamos todo para que elijas tu equipación:

Tienda: Equipaciones del Mundial 2026

  • Algeria Home WC 2026 Kit adidas

    Argelia I Inicio

    Inspirada en las dunas del desierto argelino, la camiseta local de Argelia muestra rayas dinámicas en tonos beige y blanco, con detalles en verde intenso en cuello y hombros. El diseño, que evoca las ondulantes dunas del país, conecta al equipo con su tierra. En la parte posterior del cuello se lee «Argelia» en árabe.

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  • Algeria Away kit WC 26adidas

    Argelia I (visitante)

    Inspirada en los colores vivos de los desiertos y oasis argelinos, la camiseta de visitante combina rayas verdes verticales sobre un fondo verde intenso que evoca los paisajes del país. La palabra «ALGERIA» aparece en árabe en la nuca, vinculando al equipo con su tierra en su andadura por el Mundial.

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  • Argentina Home WC 2026 Kit 2adidas

    Argentina I Inicio

    Las clásicas rayas verticales celestes y blancas de Argentina presentan un efecto degradado en tres tonos de azul que recuerda las camisetas de los Mundiales ganados en 1978, 1986 y 2022. En la parte trasera del cuello se lee “1896”, en honor a la fundación de la AFA. 

    Consíguela en adidas

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  • Argentina Away kit WC 26Getty Images

    Argentina I (visitante)

    La camiseta de visitante se inspira en el arte argentino y muestra un motivo azul en espiral que evoca diseños tradicionales. Toques de blanco sobre fondo negro resaltan las líneas estilizadas, los arabescos florales y las enredaderas, creando un contraste llamativo. En la parte posterior del cuello se graba un motivo personalizado con la palabra «Argentina» frente al Sol de Mayo, símbolo solar nacional. 

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  • Australia WC 26 home kit Nike

    Australia I Inicio

    La nueva equipación local se inspira en la mítica camiseta de Australia 2006 y en la era Total 90 de Nike. El amarillo y el verde tradicionales renacen con un diseño moderno que incluye pantalones cortos con degradado de verde, aportando movimiento y profundidad. Este uniforme celebra la historia del fútbol australiano y reafirma su presencia en el máximo nivel.

    Yaa la venta en NikeShop.

  • Australia WC 26 Away kitNike

    Australia I (visitante)

    La equipación visitante se inspira en los amaneceres australianos y representa el impulso hacia el futuro del fútbol del país. Un degradado coral y verde oscuro transmite energía y progreso, mientras que el escudo de la federación, con efecto lenticular, añade movimiento tridimensional.

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  • Austria WC 26 home kit PUMA

    Austria I Inicio

    La sencillez impacta en la camiseta de Austria: rojo intenso, mangas negras y ribetes blancos. Un diseño minimalista que refleja la disciplina y el esfuerzo colectivo de su fútbol.

    Las equipaciones de Austriaya están disponiblesen PUMAShop.

  • Austria WC 26 away kitPUMA

    Austria I (visitante)

    La nueva equipación visitante reinterpreta la identidad de Austria con un estilo vanguardista. Combina una paleta de tonos alpinos claros con una línea topográfica que evoca sus montañas. El resultado es más libre y luminoso que la equipación local, pero mantiene el mismo sentido de pertenencia.

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  • Belgium Home WC 2026 Kit adidas

    Bélgica I Inicio

    La equipación local de Bélgica se inspira en las vidrieras góticas del país. Los símbolos de los «Diablos Rojos» y las «Llamas Rojas» se repiten en la camiseta roja. Los ribetes de hombros y puños añaden negro y amarillo, como la bandera nacional.

    Consíguela en adidas

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  • Belgium Away kit WC 26adidas

    Bélgica I (visitante)

    La camiseta de visitante tiene un estampado azul claro, rosa y blanco que rinde homenaje al artista belga René Magritte y al surrealismo. Sus líneas superpuestas dan profundidad y movimiento, un guiño lúdico a su obra. También se ven elementos del escudo nacional y símbolos de fútbol como el balón y las líneas del campo. En el cuello se lee «Ceci n'est pas un maillot» («Esto no es una camiseta»), un guiño a su obra La traición de las imágenes.

    Consíguela en adidas

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  • Brazil WC 26 home kitNike

    Brasil I Inicio

    La equipación local refleja las raíces del fútbol brasileño y reinterpreta la identidad nacional con movimiento y energía. Los colores de la bandera se transforman en un diseño de punto moderno que recorre la camiseta como una textura viva. Ya no es un emblema fijo, sino algo que se lleva y con lo que se suda, simbolizando a los once jugadores que saltan al campo y encarnan a la nación. Los icónicos amarillo, verde y azul cobran vida con el movimiento del tejido, reforzando la identidad visual de Brasil.

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  • Brazil WC 26 away kitNike

    Brasil I (visitante)

    La equipación visitante de Brasil de Jordan Brand refleja una mentalidad de superación. Inspirada en los depredadores más rápidos y temibles del país, combina los tradicionales amarillo y azul con el icónico estampado de elefante de Jordan, fusionando dos culturas de grandeza.

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  • Canada WC 26 home kit Nike

    Canadá I Inicio

    La equipación local refleja el ADN del fútbol canadiense. Su diseño destaca la hoja de arce en dos tonos, centrada y orientada al norte, símbolo de ambición y progreso. Detalles artesanales inspirados en la ropa de montaña canadiense refuerzan su durabilidad y precisión. Es llamativa e inconfundible, y transmite unidad, fuerza y orgullo nacional.

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  • Canada WC 26 away kitNike

    Canadá I (visitante)

    La equipación visitante refleja la nueva cara del fútbol canadiense: segura, sin complejos y con impulso. Inspirada en paisajes helados, su diseño de hielo agrietado transmite tensión y belleza. Una hoja de arce grabada como la cuchilla de un patín recuerda la tradición invernal de Canadá. Concebida para ser un clásico, esta camiseta transmite intensidad y ganas de avanzar con una estética oscura y rompedora.

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  • Colombo Home WC 2026 Kit adidas

    Colombia I Inicio

    La equipación local de Colombia se inspira en el realismo mágico, representado por mariposas amarillas. Se combina con pantalones cortos azules y calcetines rojos, creando un look inconfundiblemente colombiano

    Consíguela en adidas

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  • Colombia Away kit WC 26adidas

    Colombia I (visitante)

    La camiseta de visitante celebra la biodiversidad de Colombia y fusiona los colores de sus dos costas. Su estampado repite líneas verticales escalonadas que mezclan el azul profundo del Pacífico con el más claro del Caribe. Un ribete amarillo recorre las tres rayas, los puños y los logotipos, y se repite en la palabra «COLOMBIA» en la parte posterior del cuello, evocando orgullo y conexión con el país. 

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  • Croatia WC 26 home kit Nike

    Croacia I Inicio

    La nueva equipación local recupera el clásico estampado a cuadros de Croacia en un diseño más pequeño y refinado, inspirado en el modelo de 1990 pero adaptado al fútbol actual. No es una réplica, sino una reinterpretación fiel que mantiene su espíritu y impacto visual. El resultado es una equipación reconocible y contemporánea, que equilibra tradición y rendimiento, homenajeando un momento clave del fútbol croata.

    Las equipaciones de Croaciaya están disponiblesen NikeShop.

  • Croatia WC 26 away kitNike

    Croacia I (visitante)

    La equipación visitante presenta una versión más oscura y sobria de la identidad croata. Los cuadros característicos se reinterpretan en tonos azules para crear contraste y continuidad con la equipación local. Esta versión oscura transmite serenidad y autoridad, y posiciona al uniforme visitante como una contrapartida moderna que complementa al local y destaca por sí misma.

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  • Curucao Away kit WC 26adidas

    Curaçao I (visitante)

    La equipación visitante de Curaçao rinde homenaje a Willemstad, su capital, y a los coloridos edificios de Punda y Otrobanda, barrios Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Su diseño muestra un fondo amarillo pastel con rayas en rosa, turquesa y naranja, y añade un detalle azul en mangas, puños y logotipos.

    Consíguela en la tiendaadidas.

  • Czech Republic home kit PUMA

    República Checa I Inicio

    La audacia y el orgullo nacional guían a la selección checa. El cuerpo rojo intenso lleva un estampado texturizado que aporta profundidad sin distraer, mientras que los detalles en azul y blanco enmarcan cuello y mangas. Tradición con un toque moderno.

    Las equipaciones de la República Checayaestán disponibles en PUMAShop.

  • Czech Republic away kitPUMA

    República Checa I (visitante)

    La elegancia minimalista define la equipación visitante. Una base blanca se realza con líneas abstractas que evocan bocetos, mapas urbanos y marcas de tiza, capturando la espontaneidad del juego. Los detalles dorados aportan un toque sutil y atrevido.

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  • Egypt WC 26 home kit PUMA

    Egipto I Inicio

    La equipación local de Egipto es muy simbólica. El rojo intenso se funde en el pecho con tonos más oscuros, sobre los que destacan motivos geométricos angulares que recuerdan a los jeroglíficos antiguos y a la energía del Cairo moderno. Los detalles en negro y dorado refuerzan prestigio y ambición. De aire monumental, es perfecta para una nación con una historia futbolística tan profunda como su legado cultural.

    Las equipaciones de Egiptoya están disponiblesen PUMAShop.

  • Egypt WC 26 away kit PUMA

    Egipto I (visitante)

    La equipación visitante muestra un estilo suave y contemplativo. Sobre una base blanca se superponen motivos abstractos en tonos arena, luces y paisajes en movimiento. El ribete verde oscuro del cuello aporta solidez, y el resultado es limpio, sobrio y seguro. 

    Las equipaciones de Egiptoya están disponiblesen PUMAShop.

  • England WC 26 Home kitNike

    Inglaterra I Inicio

    La equipación local recupera el clásico diseño blanco de la tradición futbolística inglesa y lo actualiza con un toque moderno. Iconografía inspirada en la cultura del fútbol se teje sutilmente, aportando profundidad sin alterar la silueta clásica. Una estrella dorada metalizada sobre el escudo reemplaza la versión tonal habitual. El resultado es familiar y, al mismo tiempo, potente: honra el pasado y anuncia el regreso de Inglaterra a la escena internacional.

    Yaa la venta en NikeShop.

  • England WC 26 away kitNike

    Inglaterra I (visitante)

    La equipación visitante marca un cambio histórico en la identidad visual de Inglaterra, al combinar una camiseta roja con pantalones cortos azul marino. Esta atrevida combinación refleja una selección inglesa con visión de futuro, dispuesta a desafiar las convenciones sin dejar de lado sus raíces tradicionales. El escudo de la federación, situado en el centro, se encuentra bajo la estrella dorada metalizada, lo que refuerza su presencia y orgullo.

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  • France WC 26 kit home Nike

    Francia | Inicio

    La equipación local de Francia refleja la energía de una nueva generación y la elegancia del fútbol moderno: joven, expresiva y creativa. Su cuello blanco, inspirado en la alta costura, reinterpreta los tonos azul, blanco y rojo. Un patrón azul en el tejido sugiere la velocidad del equipo. El escudo metálico cobrizo contrasta con el clásico cuello polo blanco y una tapeta de botones roja. 

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  • France WC 26 away kitNike

    Francia I (visitante)

    La equipación visitante de Francia es una de las más innovadoras de su historia y rinde homenaje a la Estatua de la Libertad, regalo francés a Estados Unidos. Su tono azul verdoso claro reproduce la pátina actual de la estatua, mientras que los detalles cobrizos evocan su material original. Los ribetes tricolores en las mangas y la tipografía del conjunto aportan un toque cultural, lujoso y minimalista. La equipación une tradición, elegancia y modernidad, reafirmando la identidad y los valores de libertad que Francia ha defendido siempre.

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  • Germany Home WC 2026 Kit adidas

    Alemania I Inicio

    La nueva camiseta local de Alemania rinde homenaje a sus triunfos pasados y se inspira en modelos emblemáticos, como la de 2014. Incorpora un patrón de rombos y detalles en V que evocan esos diseños icónicos.

    Consíguela en adidas.

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  • Germany Away kit WC 26adidas

    Alemania I (visitante)

    Inspirada en la equipación local, la nueva versión reinterpreta los chevrones diagonales como un estampado integral en azul marino que forma una repetición rítmica de tres formas entrelazadas. La paleta mezcla tonos de distintas épocas de la DFB: el azul de las sudaderas de 1954, las camisetas de entrenamiento azul y blanca de los 60, 70 y 80, y el azul aguamarina que recuerda a la ropa de entrenamiento de los 90. El resultado es un diseño llamativo y lleno de energía. Una discreta etiqueta con la bandera en el bajo de la camiseta recuerda la larga colaboración entre adidas y Alemania desde 1954.

    Consiguetu equipación de Alemania en adidas.

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  • Ghana WC 26 home kit PUMA

    Ghana | Inicio

    Pura energía. Un fondo blanco se llena de motivos geométricos en degradados de rojo, amarillo y verde, los colores nacionales en movimiento. Destaca la «Estrella Negra» en primer plano. Diseño festivo y sin complejos.

    Las equipaciones de Ghanaya están disponiblesen PUMAShop.

  • Ghana WC 26 Away kitPUMA

    Ghana I (visitante)

    La equipación dorada de visitante irradia fuerza y optimismo. El estampado integral inspirado en el kente añade profundidad cultural, y los ribetes rojos con la «Estrella Negra» la vinculan con el patrimonio ghanés.

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  • Ivory Coast WC 26 home kitPUMA

    Costa de Marfil I Inicio

    La equipación local de Costa de Marfil es pura celebración. El cuerpo naranja vivo, de aire animal, cobra vida gracias a un estampado integral inspirado en tejidos y símbolos marfileños que transmite movimiento, alegría y calidez. Los detalles en verde aportan equilibrio, mientras que el diseño en su conjunto irradia orgullo y alegría colectiva. Es fútbol con alma.

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  • Ivory Coast WC 26 away kitPUMA

    Costa de Marfil I (visitante)

    La equipación visitante tiene una base blanca y limpia, con motivos tonales que recuerdan la luz del sol filtrándose entre el follaje y las texturas del paisaje marfileño. El naranja y el verde, colores nacionales, enmarcan el diseño y resaltan su cuidada artesanía.

    Las equipaciones de Costa de Marfilya están disponiblesen PUMAShop.

  • Japan Home WC 2026 Kit adidas

    Japón I Inicio

    El clásico azul de la camiseta local de Japón cobra vida con un diseño abstracto de líneas en azul ceniza que evoca la neblina del horizonte donde el cielo y el mar se unen. La bandera japonesa adorna con orgullo la parte posterior del cuello.

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  • Japan Away kit WC 26adidas

    Japón I (visitante)

    Inspirada en «Colours Beyond the Horizon», la equipación visitante de Japón presenta 12 rayas de colores que simbolizan la unidad del país dentro y fuera del campo. Sobre fondo blanco roto, once finas rayas verticales representan a los jugadores, y una franja central en rojo simboliza el corazón del equipo: sus aficionados. En la parte posterior del cuello se estampa la bandera japonesa, símbolo de orgullo e identidad. 

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  • Mexico Home WC 2026 Kit adidas

    México I Inicio

    La tradición y el futuro se unen en la nueva camiseta de local de México. Esta camiseta representa la energía y el orgullo que unirán a generaciones de aficionados durante la próxima Copa Mundial de la FIFA. Rinde homenaje al apoyo inquebrantable de una nación que vive y respira fútbol, donde cada momento compartido refleja el corazón de México. En la nuca, la frase «SOMOS MÉXICO» simboliza la unidad y pasión del espíritu mexicano.

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  • Mexico Away kit WC 26adidas

    México I (fuera de casa)

    Inspirada en la rica historia de México, la camiseta de visitante presenta un estampado gris sobre fondo blanco, que emula las «grecas» de la arquitectura y arte tradicionales. El diseño muestra un patrón de escaleras abstractas que recuerda las fachadas escalonadas de los edificios mexicanos. En la parte posterior del cuello se lee «SOMOS MÉXICO», frase que refleja la unidad y pasión del espíritu mexicano de cara a su tercera Copa Mundial de la FIFA, un récord. 

    Consíguela en adidas.

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  • Morocco WC 26 home kitPUMA

    Marruecos I Inicio

    Un rojo intenso y dominante define la equipación local de Marruecos, con detalles en verde y motivos tradicionales en cuello y mangas que reflejan su herencia. Limpia, segura y ambiciosa.

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  • Morocco WC 26 away kitPUMA

    Marruecos I (visitante)

    La equipación de visitante destaca por sus detalles intrincados. Sobre fondo blanco se dibujan motivos geométricos inspirados en los azulejos y la arquitectura marroquíes, delicados, superpuestos y llenos de significado. Toques de rojo y verde aportan contraste y equilibrio entre elegancia y fuerza. 

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  • Netherlands WC 26 Home Nike

    Países Bajos I Inicio

    La nueva equipación local de los Países Bajos potencia el clásico «Oranje» en vez de reinventarlo. Diseñada para verse desde lejos, presenta el naranja holandés más vibrante hasta la fecha. Su escudo lenticular añade movimiento y profundidad que varían con cada acción sobre el campo. Una equipación inconfundible, enérgica y orgullosamente holandesa.

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  • Netherlands WC 26 AwayNike

    Países Bajos I (visitante)

    La equipación visitante recupera el histórico diseño totalmente blanco de la selección de los Países Bajos. Inspirada en degradados microscópicos, una línea naranja que se difumina horizontalmente recorre la equipación, simbolizando la experimentación y la precisión. El escudo lenticular, de gran tamaño y situado en el centro, refuerza la innovación como parte de la identidad. Las líneas limpias y el equilibrio geométrico reflejan los principios del diseño holandés, al tiempo que apuntan hacia un futuro progresista.

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  • New Zealand WC 26 home kit PUMA

    Nueva Zelanda I Inicio

    La equipación local de Nueva Zelanda vuelve a lo esencial: una fuerza sobria y discreta. El cuerpo negro muestra una textura abstracta y fluida que evoca paisajes naturales —helechos, costas, terrenos volcánicos— de forma moderna y dinámica. El emblemático helecho plateado luce con orgullo en el pecho, aportando identidad al diseño. Discreto, pero seguro de sí mismo. 

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  • New Zealand WC 26 away kit PUMA

    Nueva Zelanda I (visitante)

    Un fondo azul hielo claro aporta un aire suave y moderno a la equipación de visitante. Las líneas orgánicas evocan la topografía, las corrientes marinas y el movimiento natural, reflejando el vínculo de Nueva Zelanda con la tierra y el mar.

    Las equipaciones de Nueva Zelandaya estána la venta en PUMAShop.

  • Norway WC 26 home kitNike

    Noruega I Inicio

    La equipación local es roja, como la bandera de Noruega. Entre las rayas azules lleva un diseño inspirado en la herencia vikinga que une tradición y rendimiento moderno. Esta camiseta celebra el orgullo nacional y la fe colectiva, honrando el pasado de Noruega y reforzando su presencia internacional.

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  • Norway WC 26 Away kitNike

    Noruega I (visitante)

    La equipación visitante es la primera totalmente negra de Noruega. Inspirada en los berserkers vikingos —guerreros conocidos por su intensidad—, marca el inicio de una nueva era en el fútbol noruego. Minimalista y contundente, transmite confianza mediante tonos oscuros y un tejido que refleja fuerza.

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  • Paraguay WC 26 home kitPUMA

    Paraguay I Inicio

    Las clásicas rayas rojas y blancas regresan con energía renovada. Su textura con sutil efecto desgastado evoca historia y autenticidad. Los ribetes azules en cuello y puños recuerdan la bandera nacional, equilibrando tradición y modernidad.

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  • Paraguay WC 26 away kitPUMA

    Paraguay I (visitante)

    La equipación visitante, atrevida y transgresora, muestra un patrón intenso de camuflaje en tonos negros y verde azulado que sugiere movimiento e imprevisibilidad. Su diseño táctico y moderno refleja la garra y adaptación del fútbol paraguayo. Creada para lo inesperado.

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  • Portugal PUMA WC 26 kit PUMA

    Portugal I Inicio

    La equipación local de Portugal canaliza la fuerza del océano y la pasión de la nación. Su base roja se combina con detalles inspirados en las olas y toques en verde, homenaje a las raíces marítimas del país y a su espíritu valiente. Ribetes en verde y dorado refuerzan los colores nacionales, mientras que el escudo portugués afianza la tradición. Atrevida, elegante y lista para los grandes escenarios.

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  • Portugal WC 26 away kitPUMA

    Portugal I (visitante)

    El espíritu marítimo de Portugal cobra vida en la equipación visitante. Sobre un fondo blanco se extienden amplios motivos ondulados en color verde azulado que evocan la profunda conexión del país con el mar y su historia de exploración. Fluida, dinámica y moderna.

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  • Qatar Home WC 2026 Kit adidas

    Qatar | Inicio

    La equipación granate local de Catar rinde homenaje a la línea en zigzag de la bandera nacional. Lleva líneas dentadas más oscuras en el centro y la palabra «Catar» en árabe en la nuca. 

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  • Qatar Away kit WC 26adidas

    Qatar I (visitante)

    Un diseño abstracto en gris con forma de onda domina la camiseta de visitante de Catar. Inspirado en las dunas del desierto, el estampado retoma la geometría y las formas que caracterizan este impresionante paisaje. La palabra «Catar» aparece grabada en árabe en la parte posterior del cuello, como símbolo del orgullo nacional y la unidad.

    Consiguela equipación de Catar en adidas.

  • Saudi Arabia Home WC 2026 Kit adidas

    Arabia Saudí I Inicio

    La equipación local de Arabia Saudí muestra un estampado integral en morado y verde oscuro, inspirado en las puertas decoradas del país y en los campos de lavanda. Sobre un fondo verde intenso, incluye el halcón y la palmera en motivos geométricos para un look moderno.

    Consíguela en adidas

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  • Saudi Arabia Away kit WC 26adidas

    Arabia Saudí I (visitante)

    La equipación visitante de Arabia Saudí muestra un tejido tradicional sobre fondo blanco nacarado, que refleja la moda local. El logotipo y el escudo lucen detalles en oro real, mientras que el cuello y los números destacan en verde intenso. En la espalda se imprime el emblema nacional de la palmera y las espadas cruzadas, símbolo de patrimonio e identidad.

    Consíguela en adidas

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  • Scotland Home WC 2026 Kit adidas

    Escocia I Inicio

    La camiseta local de Escocia lleva la cruz de San Andrés, símbolo de su bandera, repetida en azul oscuro sobre el azul típico. La cruz también aparece en la parte posterior del cuello como detalle final.

    Equipaciones de Escocia en adidas.Compra ahora.

  • Scotland Away kit WC 26adidas

    Escocia I (visitante)

    La camiseta de visitante recupera el rojo escarlata de las equipaciones clásicas de Escocia. Con finas rayas verticales moradas, ofrece un diseño atemporal y actual. Un cardo morado y verde, símbolo de resiliencia, adorna la parte posterior del cuello.

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  • Senegal WC 26 home kitPUMA

    Senegal | Inicio

    La elegancia se une al orgullo cultural en la equipación local de Senegal. Sobre una base blanca se superponen motivos tonales inspirados en tejidos y símbolos tradicionales, que aportan profundidad y textura. Sutiles toques de verde, amarillo y rojo vinculan el diseño con la bandera nacional, creando una estética refinada y con carácter.

    Las equipaciones de Senegalya están disponiblesen PUMAShop.

  • Senegal WC 26 away kitPUMA

    Senegal I (visitante)

    La equipación visitante es atrevida y vibrante. El cuerpo, en verde azulado intenso, muestra una textura con motivos fluidos que evocan movimiento y energía. Los ribetes amarillos y rojos realzan el diseño, reflejando la alegría del fútbol senegalés.

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  • SA 2026 kitadidas

    Sudáfrica I Inicio

    La camiseta local de Sudáfrica 2026 mantiene su clásico amarillo con ribetes verdes, símbolos de orgullo nacional. Detalles actualizados y una confección más cuidada la hacen más moderna y funcional para el fútbol actual.

    El diseño rinde homenaje a las 12 lenguas oficiales del país, simbolizando diversidad, unidad y pasión por el fútbol. 

    Consíguela en adidas.

  • South Africa Away kit WC 26adidas

    Sudáfrica I (visitante)

    La camiseta de visitante luce los emblemáticos colores verde y dorado de Sudáfrica. El verde tradicional, símbolo de su identidad deportiva, se combina con detalles en blanco y dorado en el cuello, homenaje al prestigio y la evolución del fútbol nacional. Rayas doradas y blancas en los puños y logotipos reflejan elegancia atemporal y la ambición de brillar en el mayor escenario del fútbol.

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  • South Korea WC 26 home kitNike

    Corea del Sur I Inicio

    La equipación local gira en torno a una atrevida reinterpretación del tigre blanco, símbolo nacional de fuerza y protección. El tejido presenta un estampado de camuflaje con motivos de tigre que resulta tradicional y moderno a la vez. La tipografía personalizada fusiona caligrafía coreana con elementos occidentales, reforzando la unión entre pasado y presente. El conjunto transmite la identidad coreana con agresividad controlada y confianza, reflejo de un equipo dispuesto a sorprender.

    Yaa la venta en NikeShop.

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    Corea del Sur I (visitante)

    La equipación visitante amplía la narrativa de «Ambush» con un diseño floral que refleja la pasión y el impulso de Corea. Sobre un fondo «Bold Violet», combina elegancia y fuerza, expresando orgullo cultural sin perder ventaja competitiva.

    Yaa la venta en NikeShop.

  • Spain Home WC 2026 Kit adidas

    España I Inicio

    La equipación local de España para el Mundial 2026 tiene un diseño limpio con finas rayas verticales amarillas sobre fondo rojo, inspiradas en la bandera y el escudo. En la parte trasera del cuello se lee «ESPAÑA». 

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  • Spain Africa Away kit WC 26adidas

    España I (visitante)

    La nueva camiseta de visitante de la selección española rinde homenaje a la rica historia literaria del país. Un estampado integral en tono pirita, inspirado en dibujos y gráficos de libros clásicos, destaca sobre una base blanco roto que evoca el color de una página. Las mangas y el cuello añaden detalles en dorado y burdeos, mientras que la palabra «ESPAÑA» se graba en la parte posterior del cuello, con la distintiva letra Ñ que rinde homenaje a la lengua y cultura españolas.

    Consíguela en adidas.

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  • Sweden Home WC 2026 Kit adidas

    Suecia I Inicio

    La nueva camiseta local de Suecia combina los clásicos amarillo y azul con un diseño moderno que homenajea a la década de 1970. El tejido lleva un estampado sutil, inspirado en los bordados florales que decoraban vaqueros y trajes folclóricos de entonces. Esta camiseta, cargada de nostalgia, permite a los aficionados celebrar su herencia con un diseño fresco pero familiar, rematado con la palabra «Sverige» —Suecia— en la nuca.

    Consíguela en adidas

    Consíguelas en Fanatics.

  • Sweden Away kit WC 26adidas

    Suecia I (visitante)

    Inspirada en los estampados de los años 70, la nueva camiseta de visitante de Suecia combina tres tonos de azul en un diseño gráfico que recubre toda la prenda y rinde homenaje al patrimonio cultural del país. En la parte posterior del cuello, con tipografía moderna, se lee «Sverige» —«Suecia» en español—. Esta mezcla de estilo retro y toques contemporáneos ofrece un look renovado para los aficionados de hoy. 

    Consíguela en adidas

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  • Switzerland 2026 home kit PUMA

    Suiza I Inicio

    La equipación de Suiza para 2026 conserva el clásico rojo intenso del país, realzado con gráficos blancos y chevrones que evocan precisión y tradición. El diseño es limpio y seguro, con la cruz suiza en el pecho. Sin distracciones, solo determinación. Pura eficiencia suiza sobre el terreno de juego.

     Las equipaciones de Suizaya están disponiblesen PumaShop.

    Consíguelas en FanaticsShop.

  • Switzerland WC 26 away kitPUMA

    Suiza I (visitante)

    La equipación visitante muestra un lado ligero y expresivo de Suiza. Sobre un fondo verde suave, casi neón, se superponen motivos abstractos que evocan los Alpes. Los detalles en negro aportan equilibrio, creando un diseño fresco y vanguardista.

     Las equipaciones de Suizaya están disponiblesen PumaShop.

    Consíguelas en FanaticsShop.

  • Türkiye WC 26 home kit Nike

    Turquía I Inicio

    La equipación local, ahora en rojo «Sport», mantiene la banda emblemática del pecho con un diseño más sutil. En su interior destaca un motivo gráfico inspirado en el arte del ebru que evoca textura y movimiento, símbolo de la artesanía turca. El cuello híbrido combina un cuello redondo y uno en V, y la bandera turca se sitúa en el centro del pecho. Antes circular, ahora se muestra en un rectángulo que sigue las líneas angulares de la camiseta y moderniza el símbolo.1491150

    Ya a la venta en NikeShop.

  • Türkiye WC 26 away kit Nike

    Turquía I (visitante)

    La equipación visitante recupera el blanco clásico de Turquía y mantiene la banda roja en el pecho. El motivo «Ebru» en la banda conecta la equipación local con la visitante y refuerza la coherencia de la colección. Paneles laterales rojos y una banda en los calcetines completan el uniforme, equilibrando tradición e innovación.

    Ya a la venta en NikeShop.

  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Uruguay I Inicio

    La equipación local refleja la esencia del fútbol uruguayo. Une lo moderno y lo clásico con un azul cielo limpio y detalles en azul marino que transmiten claridad y confianza. Su diseño sencillo encarna al equipo: honesto, disciplinado y colectivo.

    Yaa la venta en NikeShop.

  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Uruguay I (visitante)

    La equipación visitante refleja el espíritu de lucha de Uruguay con un diseño audaz. Un estampado de alas cubre el pecho y simboliza el ascenso, la ambición y la búsqueda constante de la victoria. Este lenguaje visual celebra los logros históricos del país, desde sus primeros momentos en el fútbol mundial, pero lo hace con una mirada más nítida y agresiva. La camiseta transmite una Uruguay desafiante: compacta, intrépida e inquebrantable. 

    Las equipaciones de Uruguayya están disponiblesen NikeShop.

  • USA WC 26 home kitNike

    EE. UU. I Inicio

    La equipación local se inspira en el ADN del fútbol estadounidense y reinterpreta la bandera de barras y estrellas con un enfoque moderno y dinámico. Las rayas distorsionadas y los degradados evocan la bandera en movimiento, simbolizando una nación forjada por la diversidad de sus comunidades, sus paisajes y su amor por el fútbol.

    La iconografía nacional se traduce en una textura diseñada, no en gráficos literales, creando una equipación que transmite orgullo, confianza y dinamismo. El diseño es inconfundible: se ve en las gradas y destaca con audacia en el campo.

    Las equipaciones de EE. UU.ya están disponiblesen NikeShop.

  • USA WC 26 away kitNike

    EE. UU. I (visitante)

    La equipación visitante es un futuro clásico: diseño limpio e icónico, pensado para perdurar. De tono Dark Obsidian, incluye un discreto patrón de estrellas entrelazadas que reemplaza las rayas. Minimalista, elegante y pensada para el día a día, ofrece rendimiento y comodidad para quienes expresan su identidad dentro y fuera del campo. Una confianza discreta que no necesita gritos para dejar huella.

    Las equipaciones de EE. UU.ya están disponiblesen NikeShop.