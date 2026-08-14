La nueva equipación local de adidas del Manchester United para la temporada 2026-27 se presentó oficialmente el 14 de mayo de 2026.

Para la camiseta local del Manchester United de 2026-27, adidas recupera una de las estéticas retro más reconocibles del club.

La base roja, de diseño sencillo, se combina con un clásico cuello de polo y puños de las mangas a rayas para crear un aspecto elegante inspirado en las equipaciones del United de los años setenta. El diseño hace referencia específicamente a la equipación que el club vistió durante su triunfo en la Copa nacional de 1977, éxito del que se cumple el 50.º aniversario en 2026.

Las tres bandas blancas y el logotipo de adidas destacan sobre el rojo de la camiseta, mientras que los detalles negros se integran con discreción para mantener los colores tradicionales del club.

Una de las incorporaciones más llamativas es la inscripción «United» en la parte posterior del cuello, que refuerza la identidad y la historia del club.



