El Liverpool ha presentado oficialmente sus equipaciones de local y visitante para la temporada 2026-27 tras su reencuentro con adidas. La nueva camiseta de local recupera las emblemáticas tres rayas en Anfield, mientras que la de visitante se inspira en equipaciones memorables de mediados de los años 80, con un diseño blanco de líneas sencillas y detalles rojos y grises.
GOAL repasa todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Liverpool para la temporada 2026-27, incluidas las fechas de lanzamiento, el precio, la inspiración de sus diseños y dónde pueden comprarlas los aficionados.