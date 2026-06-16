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Renuka Odedra

Traducido por

Equipaciones de Uruguay para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

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Presentan las equipaciones de Uruguay 2026: azul renovado y diseños futuristas.

Ya están aquí las equipaciones de Uruguay para el Mundial 2026: el clásico azul cielo se combina con nuevos y atrevidos estampados. 

Yaestán disponibles en NikeShop.

Inspiradas en la «garra charrúa», que representa coraje, resiliencia y una voluntad inquebrantable, estas equipaciones reflejan el corazón, la integridad y el orgullo de una nación. 

Estos diseños honran la historia de Uruguay y subrayan la intensidad de la Celeste, donde el esfuerzo y la fe valen tanto como la habilidad.

Conoce todos los detalles: diseño, fechas de lanzamiento y precios.

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Tienda: Camisetas de Uruguay para la Copa del Mundo de la FIFA 2026

  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Equipación local de Uruguay

    La equipación local refleja la esencia del fútbol uruguayo. De diseño moderno y clásico a la vez, luce un azul cielo limpio, con detalles en azul marino que transmiten claridad y confianza. Su sencillez honesta y disciplinada celebra el esfuerzo colectivo del equipo.

    Yaa la venta en NikeShop.

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    Equipación de visitante de Uruguay

    La equipación de visitante muestra un diseño audaz que refleja el espíritu de lucha de Uruguay. Un estampado de alas recorre el pecho, símbolo de ascenso, ambición y búsqueda constante de la victoria. Este lenguaje visual homenajea los logros históricos del país, desde sus primeros momentos en el fútbol mundial, pero lo hace con una mirada nítida y agresiva. La equipación encarna a una Uruguay desafiante: compacta, intrépida e inquebrantable. 

    Yaa la venta en NikeShop.

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