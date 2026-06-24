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Switzerland 2026 World Cup kitPUMA
Angelica Daujotas

Traducido por

Equipaciones de Suiza para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

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PUMA presenta un atrevido estilo suizo con un diseño dinámico para la equipación local y un llamativo look para la equipación visitante de cara a la temporada en Norteamérica.

El regreso de Suiza al Mundial de la FIFA 2026 despierta gran emoción por sus nuevas equipaciones. Puma presenta las camisetas de local y visitante, que unen orgullo nacional y estilo moderno. La indumentaria local ya es oficial, mientras que las primeras imágenes de la de visitante ya circulan, colocando a la Nati en el foco de la moda deportiva de cara al torneo del próximo verano en EE. UU., Canadá y México.

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El rojo y el blanco, símbolos clásicos de Suiza, lucen un diseño renovado, mientras que los colores filtrados de la segunda equipación apuntan a una propuesta innovadora. Antes del inicio del Mundial, aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre las equipaciones local y visitante de Suiza: su diseño, fecha de lanzamiento y precio.

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Tienda: Equipaciones de Suiza para la Copa del Mundo de la FIFA 2026

  • Switzerland 2026 World Cup kit - closer lookPUMA

    Equipación local de Suiza

    La equipación local de Suiza para el Mundial 2026 ya es oficial: Puma la presentó en diciembre de 2025 junto al resto de las equipaciones europeas. Mantiene el rojo intenso habitual, con detalles blancos y chevrones que evocan la precisión y tradición suizas.

    Confeccionada con tejido técnico ligero y cortes ergonómicos, queda bien tanto en la calle como en el campo. La franja blanca de Puma y el escudo, colocados con sencillez, refuerzan la estética minimalista de Suiza.

    El PVP de la réplica estándar es de unos 100 €/85 £, mientras que la versión auténtica y las personalizaciones cuestan más según talla y distribuidor. Las tallas infantiles son más económicas.

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  • Equipación de visitante de Suiza

    Aunque la equipación local de Suiza ya se ha presentado, la equipación visitante para el Mundial 2026 aún no es oficial. Las filtraciones más fiables apuntan a una camiseta con fondo claro —probablemente blanco o un tono neutro— y detalles de contraste que rompen con el rojo de la local.

    Este diseño sigue la línea de Puma para las equipaciones de visitante de 2026, con gráficos atrevidos y bloques de color modernos. Aunque aún no hay detalles confirmados, se espera que salga a la venta a principios de 2026, probablemente en marzo.

    Cuando se confirmen los detalles, se espera que el precio sea similar al de la local: versión réplica de unos 100 €/85 £ y edición auténtica más cara.

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