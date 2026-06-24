Equipaciones de Suiza para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

El regreso de Suiza al Mundial de la FIFA 2026 despierta gran emoción por sus nuevas equipaciones. Puma presenta las camisetas de local y visitante, que unen orgullo nacional y estilo moderno. La indumentaria local ya es oficial, mientras que las primeras imágenes de la de visitante ya circulan, colocando a la Nati en el foco de la moda deportiva de cara al torneo del próximo verano en EE. UU., Canadá y México.

El rojo y el blanco, símbolos clásicos de Suiza, lucen un diseño renovado, mientras que los colores filtrados de la segunda equipación apuntan a una propuesta innovadora. Antes del inicio del Mundial, aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre las equipaciones local y visitante de Suiza: su diseño, fecha de lanzamiento y precio.

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