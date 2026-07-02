Equipaciones de Portugal para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

En el Mundial 2026 de Norteamérica, Portugal estrenará una equipación local de PUMA que une tradición y rendimiento. El clásico rojo intenso regresa con una nueva identidad: detalles de olas que evocan el Atlántico y el espíritu intrépido de Portugal. Toques de verde en cuello y ribetes completan un diseño a la vez tradicional y moderno.
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