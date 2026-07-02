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Portugal 2026 World Cup home kit PUMA
Angelica Daujotas

Traducido por

Equipaciones de Portugal para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

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Desde el campo hasta el océano, la equipación local de Portugal para 2026 refleja el poderío marítimo y la pasión nacional

En el Mundial 2026 de Norteamérica, Portugal estrenará una equipación local de PUMA que une tradición y rendimiento. El clásico rojo intenso regresa con una nueva identidad: detalles de olas que evocan el Atlántico y el espíritu intrépido de Portugal. Toques de verde en cuello y ribetes completan un diseño a la vez tradicional y moderno.

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Tienda: Equipaciones de Portugal para la Copa del Mundo de la FIFA 2026

  • Portugal 2026 World Cup home kit close upPUMA

    Equipación local de Portugal

    PUMA presenta una camiseta local 2026 de Portugal con fondo rojo intenso y sutiles olas que evocan el Atlántico. Detalles en verde en cuello y mangas resaltan el contraste y el orgullo nacional.

    La versión Authentic usa el tejido ULTRAWEAVE de PUMA, ultraligero y transpirable, mientras que la Replica incorpora RE: FIBRE, con al menos un 95 % de residuos textiles reciclados, manteniendo comodidad y estilo. Diseñada para brillar en el campo y en la calle, refleja el espíritu de «por amor à camisola».

    Los precios siguen la estructura estándar de PUMA para el Mundial: camisetas infantiles desde 60 £ y versiones para adultos desde 85 £, según acabado y corte.

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  • Equipación de visitante de Portugal

    La equipación visitante de Portugal para 2026 aún no es oficial, pero los primeros rumores apuntan a un diseño contemporáneo que complementa los motivos oceánicos de la local. Se espera una paleta de colores refinada y un enfoque gráfico moderno, en contraste con el tradicional rojo y verde. De confirmarse, aportaría equilibrio a la colección de Portugal para el Mundial y podría convertirse en una de las equipaciones de visitante más destacadas del torneo.

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