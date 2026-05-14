Equipaciones de Paraguay para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

Ya están aquí las nuevas equipaciones local y visitante de Paraguay para el Mundial 2026, un homenaje poético al paisaje y las raíces del país. Bajo el lema «De la Tierra a la Piel», el diseño destaca el vínculo entre los jugadores y su tierra.
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