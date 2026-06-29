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Renuka Odedra

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Equipaciones de Países Bajos para el Mundial 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

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Se presentan las equipaciones de los Países Bajos para 2026: desde una nueva versión del emblemático naranja hasta una nueva y elegante equipación de visitante.

Ya están disponibles las equipaciones de la selección holandesa para el Mundial 2026, que rinden homenaje a la influencia del fútbol holandés. 

Yaestán a la venta en NikeShop.

El naranja mundialista siempre recuerda a los Países Bajos, y Nike lanza las nuevas equipaciones de local y visitante. Inspiradas en la experimentación y la innovación, reflejan la idea de que el fútbol holandés, desde el «fútbol total» hasta las tácticas modernas, ha transformado el deporte con ideas más que con fuerza. 

Su lenguaje de diseño destaca claridad, equilibrio y progreso, rasgos de una federación curiosa, creativa y visionaria. 

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre las equipaciones de la selección de los Países Bajos para el Mundial de 2026, incluidos los detalles de diseño, las fechas de lanzamiento y los precios.

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Tienda: Equipaciones de Países Bajos para la Copa del Mundo de la FIFA 2026

  • Netherlands WC 26 Home Nike

    Equipación local de los Países Bajos

    La nueva equipación local de los Países Bajos potencia el emblemático «Oranje» sin reinventarlo. Diseñada para verse desde lejos, presenta el naranja holandés más vibrante hasta la fecha. Su escudo lenticular añade movimiento y profundidad, cambiando de aspecto con cada jugada. Inconfundible, enérgica y orgullosamente holandesa.

    Yaa la venta en NikeShop.

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    Equipación de visitante de los Países Bajos

    La equipación de visitante recupera el histórico diseño totalmente blanco de la selección de los Países Bajos. Inspirada en degradados microscópicos, una línea naranja que se difumina horizontalmente recorre toda la equipación, simbolizando la experimentación y la precisión. El escudo lenticular, de gran tamaño y centrado, refuerza la innovación como parte de la identidad. Las líneas limpias y el equilibrio geométrico reflejan los principios del diseño holandés, al tiempo que apuntan hacia un futuro progresista.

    Yaa la venta en NikeShop.

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