Equipaciones de Países Bajos para el Mundial 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

Ya están disponibles las equipaciones de la selección holandesa para el Mundial 2026, que rinden homenaje a la influencia del fútbol holandés.

El naranja mundialista siempre recuerda a los Países Bajos, y Nike lanza las nuevas equipaciones de local y visitante. Inspiradas en la experimentación y la innovación, reflejan la idea de que el fútbol holandés, desde el «fútbol total» hasta las tácticas modernas, ha transformado el deporte con ideas más que con fuerza.

Su lenguaje de diseño destaca claridad, equilibrio y progreso, rasgos de una federación curiosa, creativa y visionaria.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre las equipaciones de la selección de los Países Bajos para el Mundial de 2026, incluidos los detalles de diseño, las fechas de lanzamiento y los precios.

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