Equipaciones de Nueva Zelanda para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

Puma ha presentado las equipaciones de Nueva Zelanda para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los «All Whites» lucirán diseños que combinan la cultura, la identidad y el paisaje de Aotearoa.
Combinan el clásico helecho plateado con nuevos detalles inspirados en la cultura maorí, reflejando tradición y modernidad.
A continuación, todo lo que necesitas saber sobre las equipaciones local y visitante de Nueva Zelanda para la Copa del Mundo de 2026.
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