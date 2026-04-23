Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Norway 2026 World Cup kitsNike
Angelica Daujotas

Traducido por

Equipaciones de Noruega para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

SHOPPING
KITS
Norway
World Cup

El clásico rojo de Noruega vuelve con un toque moderno en las equipaciones para el Mundial de 2026

Noruega afrontará la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con una identidad renovada: Nike prepara equipaciones inspiradas en su patrimonio, pero modernizadas para una nueva generación.

Con estrellas como Erling Haaland en la delantera, se espera que la nueva identidad visual cobre mayor relevancia en su regreso al escenario mundial.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre las equipaciones de Noruega para el Mundial de 2026: diseños de local y visitante, fecha de lanzamiento y precios.

Más información sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026:

  • 📺 Dónde ver la Copa del Mundo de la FIFA 2026
  • 👕 Equipaciones del Mundial 2026: reveladas las camisetas de todos los grandes equipos
  • 🎟️ Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026

Tienda: Equipaciones de Noruega para la Copa del Mundo de la FIFA 2026

  • Norway home kitNike

    Equipación local de Noruega

    La equipación local de Noruega para 2026 mantiene el tradicional fondo rojo e incorpora sutiles cambios.

    La camiseta muestra un rojo intenso con detalles en azul marino y blanco, homenaje a la bandera noruega. Nike apuesta esta vez por un diseño limpio y refinado, fiel a la tradición.

    Su tejido incorpora una textura inspirada en el diseño nórdico, que aporta calidad sin renunciar a la clásica imagen sobre el césped.

    El escudo y el Swoosh se colocan de forma limpia sobre el pecho, sin alterar el diseño general, reforzando una identidad atemporal mientras Noruega busca consolidarse en la escena internacional.

    • Anuncios
  • Norway away kitNike

    Equipación visitante de Noruega

    Para la equipación visitante, Nike propone un diseño vanguardista que contrasta con los colores tradicionales de la local.

    Se espera un fondo blanco intenso con vivos detalles rojos y azules que evocan la bandera nacional. Esta paleta más clara ofrece flexibilidad visual sin perder la identidad noruega.

    Sutiles detalles gráficos, quizá inspirados en texturas heladas o paisajes nórdicos, aportan profundidad sin recargar el diseño.

    El conjunto visitante equilibra innovación y tradición, ofreciendo a Noruega una opción versátil para cuando sus colores locales no sean apropiados.