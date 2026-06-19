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Renuka Odedra

Traducido por

Equipaciones de Marruecos para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

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Marruecos

¿Podemos esperar algo atrevido en las equipaciones de Marruecos diseñadas por PUMA?

Las equipaciones de Marruecos para el Mundial 2026, diseñadas por PUMA, ya están aquí y han recibido excelentes críticas. Inspiradas en la artesanía marroquí, los motivos geométricos ancestrales y el patrimonio amazigh, estas camisetas combinan rendimiento deportivo y orgullo cultural.

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Tienda: Equipaciones de Marruecos para la Copa del Mundo de la FIFA 2026

  • Morocco WC 26 home kitPUMA

    Equipación local de Marruecos

    La equipación local renueva los colores clásicos de la selección. Luce un fondo rojo intenso con paneles laterales verdes que evocan la estrella de la bandera marroquí. Destacan el cuello y los puños, con detalles modernos inspirados en la sastrería tradicional marroquí y en los azulejos zellige. El cuello tipo mandarín y un discreto detalle de botones completan la camiseta, que se combina con pantalones cortos verdes y calcetines rojos para un look coherente.

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    Equipación de visitante de Marruecos

    La equipación de visitante es limpia y elegante, pero mantiene sus raíces culturales. La camiseta es de fondo blanco, lo que le da una silueta moderna. En el centro, de forma vertical, lleva una textura preciosa inspirada en los bordados tradicionales amazigh (bereberes). Para integrar la identidad nacional en el diseño limpio, PUMA ha resaltado el cuello y los puños con un sutil ribete rojo y verde, completando el uniforme con pantalones cortos y calcetines blancos a juego.

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