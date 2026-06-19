Equipaciones de Marruecos para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

¿Podemos esperar algo atrevido en las equipaciones de Marruecos diseñadas por PUMA?
Las equipaciones de Marruecos para el Mundial 2026, diseñadas por PUMA, ya están aquí y han recibido excelentes críticas. Inspiradas en la artesanía marroquí, los motivos geométricos ancestrales y el patrimonio amazigh, estas camisetas combinan rendimiento deportivo y orgullo cultural.
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